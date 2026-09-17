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Thế giới

Phát hiện thi thể phụ nữ thứ 9 trong loạt án mạng bí ẩn tại Nam Phi

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Reuters, AFP)

(GLO)- Ngày 17-9, Cảnh sát Nam Phi phát hiện 1 thi thể phụ nữ tại thành phố Boksburg, phía Đông Johannesburg, nâng lên tổng số phụ nữ được phát hiện tử vong tại khu vực này lên 9 người trong khoảng 2 tháng qua.

Theo Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS), nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Thi thể có tình trạng tương tự một số nạn nhân trước đó. Cảnh sát đang tiến hành xác minh hoàn cảnh tử vong, cũng như khả năng vụ việc có liên quan đến các trường hợp trước.

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Một cuộc biểu tình phản đối nạn sát hại phụ nữ tại Johannesburg vào tháng 11 năm ngoái. Nam Phi là một trong những quốc gia có tỷ lệ sát hại phụ nữ cao nhất thế giới. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Vụ việc mới nhất được đưa vào cuộc điều tra đối với 8 trường hợp phụ nữ được phát hiện tử vong tại Ekurhuleni từ tháng 7.

Các thi thể được tìm thấy tại nhiều địa điểm. Một số nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân hoặc khỏa thân và có dấu hiệu thương tích, cho thấy khả năng các vụ án có mối liên hệ với nhau.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận tất cả vụ án do cùng một đối tượng hoặc một nhóm người thực hiện.

Nạn nhân đầu tiên trong chuỗi vụ việc được phát hiện ngày 15-7. Người phụ nữ 37 tuổi được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và bị trói bằng dây rút.

Một nghi phạm bị bắt 2 ngày sau đó và đã ra hầu tòa. Cảnh sát cho biết nghi phạm này bị cáo buộc liên quan đến vụ án đầu tiên.

Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát tiếp tục phát hiện nhiều thi thể phụ nữ khác trong tình trạng khỏa thân và đã phân hủy.

Trước khi phát hiện nạn nhân thứ 9, SAPS đã triển khai lực lượng điều tra liên ngành và tăng cường tuần tra tại những khu vực liên quan. Cảnh sát cũng xem xét khả năng thi thể được đưa đến nơi phát hiện sau khi nạn nhân tử vong.

Hiện, cảnh sát Nam Phi đã treo thưởng 25.000 USD cho thông tin giúp dẫn tới việc bắt giữ đối tượng hoặc các đối tượng gây án.

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