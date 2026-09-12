Tin thế giới tối 12-9: Mỹ rút ngắn khung giờ bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz

(GLO)- Iran bác sức ép, Ảrập Xêút đề nghị Mỹ hỗ trợ đối phó Houthi; Mỹ rút ngắn khung giờ bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz; Nga tuyên bố không kích các mục tiêu liên quan UAV tại Ukraine; Ông Modi tặng ông Putin bản Thirukkural hơn 2.000 năm tuổi là những thông tin quốc tế nổi bật.

Iran bác sức ép, Ảrập Xêút đề nghị Mỹ hỗ trợ đối phó Houthi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11-9 khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép và các mối đe dọa từ Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách gây chia rẽ trong xã hội Iran thông qua các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Theo WANA, ông Pezeshkian chỉ trích chính sách của Mỹ và Israel, cho rằng Washington muốn gây sức ép để người dân Iran phải khuất phục bằng cách hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn lực thiết yếu và thông tin liên lạc.

Cùng ngày, ông Pezeshkian gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Hai bên trao đổi về tình hình khu vực, quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác. Ông Modi tái khẳng định quan điểm của Ấn Độ rằng các bất đồng tại Trung Đông cần được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.

Trong diễn biến khác, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman ngày 11-9 đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ quân đội nước này đối phó lực lượng Houthi trong bối cảnh nhóm vũ trang này gia tăng ảnh hưởng tại Biển Đỏ.

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump hiện chưa có kế hoạch để quân đội Mỹ trực tiếp tấn công Houthi, nhưng Washington sẽ cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ Ảrập Xêút xác định mục tiêu.

Mỹ rút ngắn khung giờ bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz

Reuters ngày 12-9 dẫn Financial Times cho biết Mỹ đã yêu cầu các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz di chuyển trong những khung giờ nhất định để được lực lượng quân sự bảo vệ, sau khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền vào ban đêm.

Mỹ đã cung cấp hỗ trợ phòng không từ tháng 5 cho các tàu muốn di chuyển theo tuyến đường men theo bờ biển Oman, phía nam eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Từ tháng 5, Washington triển khai hoạt động bảo vệ trên không cho các tàu chọn tuyến hàng hải gần bờ biển Oman. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9, thời gian được bảo vệ đã được rút xuống còn 2 khung giờ cố định mỗi ngày.

Các tàu được khuyến nghị bắt đầu hành trình theo những mốc thời gian cụ thể để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Một email của Trung tâm Hợp tác và Hướng dẫn hàng hải Hải quân Mỹ cảnh báo ban đêm không còn là thời điểm an toàn nhất để tàu thương mại di chuyển.

Nga tuyên bố không kích các mục tiêu liên quan UAV tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga, theo RT, cho biết trong đêm 11-9, quân đội nước này sử dụng vũ khí chính xác và UAV tấn công nhiều mục tiêu quân sự, công nghiệp, hậu cần và cảng biển tại Ukraine.

Trung tâm dữ liệu thương mại của Ukraine bị tấn công. Video: RT/Mạng xã hội

Tại Kiev, cơ sở Be Mobile rộng 4.500 m² nằm trong số các mục tiêu được Nga công bố. Nga cũng cho biết đã đánh trúng một địa điểm gần Gostomel, nơi Moscow cáo buộc Ukraine lưu trữ linh kiện phục vụ sản xuất UAV tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai trung tâm hậu cần tại vùng Khmelnitsky và Dnepropetrovsk cũng bị nhắm tới, với cáo buộc đây là nơi lưu trữ linh kiện UAV.

Truyền thông Ukraine đăng tải nhiều video cho thấy hỏa hoạn và các vụ nổ xảy ra sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Ông Modi tặng ông Putin bản Thirukkural hơn 2.000 năm tuổi

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một ấn bản tiếng Nga của Thirukkural - tác phẩm kinh điển của văn học Tamil cổ đại.

hủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tặng quà Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Modi cho biết tác phẩm chứa đựng những giá trị vượt qua biên giới quốc gia và ngôn ngữ, đồng thời hy vọng món quà góp phần củng cố mối liên kết giữa nhân dân Ấn Độ và Nga.

Thirukkural do nhà thơ - triết gia Tamil Thiruvalluvar sáng tác, gồm 1.330 câu đối, chia thành 133 chương, tập trung vào các chủ đề về đức hạnh, đời sống, xã hội, chính trị, quản trị, tình yêu và các mối quan hệ.

Tác phẩm được xem là có lịch sử hơn 2.000 năm và nổi bật bởi tính thế tục, đề cập đến những nguyên tắc đạo đức và cách ứng xử mang tính phổ quát.

Món quà cũng gợi lại mối quan tâm lâu đời của Nga đối với văn học và triết học Ấn Độ. Một số tài liệu cho rằng đại văn hào Nga Lev Tolstoy từng đọc Thirukkural và giới thiệu tác phẩm với Mahatma Gandhi, dù mức độ ảnh hưởng cụ thể chưa được các sử gia xác định chắc chắn.