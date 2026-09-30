Maroc lần đầu có nữ Thủ tướng: Bà Fatima Ezzahra El Mansouri là ai?

(GLO)- Bà Fatima Ezzahra El Mansouri, từng giữ chức Thị trưởng Marrakech và Bộ trưởng phụ trách quy hoạch, nhà ở, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Maroc.

Ngày 29-9, Quốc vương Maroc Mohammed VI bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng, đồng thời giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Quốc vương Mohammed VI của Morocco (phải) tiếp đón bà Fatima Ezzahra El Mansouri (trái), người mới được bổ nhiệm làm thủ tướng Morocco. Nguồn: Reuters

Quyết định được đưa ra sau khi đảng Chân thực và Hiện đại (PAM) của bà giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 23-9.

Tuy nhiên, với 97/395 ghế, chưa đạt ngưỡng đa số 198 ghế, tân Thủ tướng cần thương lượng với các chính đảng khác để hình thành liên minh cầm quyền. Đảng Tập hợp Quốc gia những người độc lập (RNI) có 66 ghế, đảng Istiqlal giành 65 ghế và đảng Công lý và Phát triển (PJD) có 54 ghế.

Bà El Mansouri, 50 tuổi, sinh tại Marrakech, được đào tạo về luật tại Maroc, Pháp và Mỹ. Trước khi tham gia chính trường, bà hành nghề luật sư, chuyên về giao dịch thương mại và bất động sản.

Năm 2009, bà trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Marrakech và đến năm 2011 được bầu vào Hạ viện.

Sau cuộc bầu cử năm 2021, bà trở lại lãnh đạo chính quyền Marrakech và tham gia chính phủ với cương vị Bộ trưởng Quy hoạch lãnh thổ quốc gia, Đô thị, Nhà ở và Chính sách đô thị.

Từ năm 2024, bà giữ vai trò điều phối ban lãnh đạo tập thể PAM.

Sau khi được bổ nhiệm, bà El Mansouri cho biết sẽ tiến hành tham vấn trong đảng và với các lực lượng chính trị khác. Bà nhấn mạnh chương trình của chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, đáp ứng kỳ vọng của người dân, nhất là thanh niên.

Trong chiến dịch tranh cử, PAM đặt trọng tâm vào việc làm và sức mua của các hộ gia đình, cam kết tạo một triệu việc làm trong 5 năm, đồng thời tăng đầu tư cho y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội.

Chính phủ mới cũng sẽ phụ trách công tác chuẩn bị World Cup 2030, giải đấu Maroc đồng đăng cai với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Nhiệm vụ trước mắt của bà El Mansouri là thống nhất liên minh cầm quyền và trình danh sách thành viên nội các để Quốc vương phê chuẩn.