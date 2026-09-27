Bangkok công bố thiên tai trên toàn bộ 50 quận, du khách cần lưu ý gì?

(GLO)- Sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập diện rộng, Bangkok đã mở rộng phạm vi công bố khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ra toàn bộ 50 quận của thủ đô Thái Lan. Các sân bay quốc tế vẫn hoạt động, nhưng việc di chuyển trong thành phố và đến sân bay có thể bị ảnh hưởng.

Ngày 26-9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ký quyết định mở rộng khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai từ 3 quận, gồm Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao, ra toàn bộ 50 quận.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-9, nhằm tạo cơ sở để các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó, cứu hộ và hỗ trợ người dân.

Khu Rom Klao, quận Lat Krabang, Bangkok ngập nặng từ trưa 26-9. Ảnh: TTXVN

Động thái trên được đưa ra sau khi Bangkok hứng chịu mưa lớn liên tục từ chiều 24-9, khiến hệ thống kênh rạch quá tải và nhiều tuyến đường bị ngập.

Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo trong ngày 26-27/9, vùng áp thấp hoạt động tại khu vực miền Trung, bao gồm Bangkok và vùng phụ cận, kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh lên, tiếp tục gây mưa vừa đến rất to tại nhiều khu vực. Nguy cơ ngập úng, nước tràn bờ và lũ quét vẫn được cảnh báo.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn mở cửa và khai thác, nhưng đường bộ kết nối hai sân bay có thể bị ảnh hưởng bởi ngập nước và ùn tắc.

Hành khách được khuyến cáo kiểm tra trực tiếp tình trạng chuyến bay với hãng hàng không trước khi khởi hành.

Tại Suvarnabhumi, cơ quan chức năng khuyến cáo tránh tuyến đường qua Lat Krabang do ngập nước, đồng thời có thể sử dụng đường cao tốc số 7 hoặc tuyến Burapha Withi tùy tình hình.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cũng đề nghị hành khách đi qua Suvarnabhumi và Don Mueang chủ động dành thêm thời gian di chuyển, do mưa lớn có thể gây ùn tắc trên các tuyến đường kết nối sân bay và ảnh hưởng đến lịch khai thác một số chuyến bay. Tình trạng ngập ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông quan trọng của Bangkok.

Chính quyền Bangkok cũng cảnh báo người dân tại các khu vực thấp trũng và ven kênh rạch chủ động đưa tài sản, phương tiện lên nơi cao hơn khi cần thiết.

Các điểm ngập được theo dõi liên tục trong bối cảnh mực nước tại một số kênh đã lên mức nguy hiểm.

Đối với du khách, TAT khuyến nghị kiểm tra tình hình thời tiết, giao thông và hoạt động của phương tiện công cộng trước mỗi chuyến đi, khởi hành sớm hơn dự kiến và chuẩn bị tuyến hoặc phương tiện thay thế nếu khu vực lưu trú hoặc điểm đến bị ngập.