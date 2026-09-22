Tin thế giới sáng 22-9: Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu

(GLO)- Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu; Hungary đề nghị Mỹ miễn trừ trừng phạt đối với năng lượng Nga; Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-9.

Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 21-9 tuyên bố tất cả các hãng hàng không thương mại Iran trên toàn thế giới sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23-9.

Phát biểu được ông Bessent đưa ra trên đài CNBC khi công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp sâu rộng nhằm cô lập mạng lưới hàng không dân dụng của Iran.

Máy bay của Iran Air. Ảnh: WANA

Quan chức này giải thích các trung tâm quốc tế phục vụ máy bay Iran sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ. Ông cảnh báo các nhà khai thác nước ngoài sẽ không thể tiếp nhiên liệu, cung cấp dịch vụ hạ cánh hoặc bán vé cho các chuyến bay Iran nếu không muốn để mất quyền tiếp cận hệ thống thanh toán bằng USD.

Ông Bessent cũng cảnh báo các bên thứ ba đang hỗ trợ Tehran rằng Washington đã xác định được những trung gian tài chính tạo điều kiện cho các giao dịch của Iran.

Hungary đề nghị Mỹ miễn trừ trừng phạt đối với năng lượng Nga

Chính phủ mới của Hungary đề nghị được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào những nước mua năng lượng Nga, dù cam kết giảm sự phụ thuộc của nước này vào nguồn cung từ Moscow.

Hungary đề nghị Mỹ miễn trừng phạt đối với việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ảnh: Oilprice.com

Theo RT, đề nghị được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18-9 ký ban hành luật mở rộng quy mô các biện pháp trừng phạt Nga. Luật cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những nước mua lượng lớn dầu và khí đốt của Nga, đồng thời quy định các trường hợp miễn trừ vì lý do an ninh quốc gia Mỹ.

Truyền thông Hungary hôm 21-9 đưa tin: Bộ Ngoại giao nước này đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để thảo luận về tác động tiềm tàng của đạo luật trước khi văn bản được thông qua.

Hungary vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Theo S&P Global, dầu thô Nga chiếm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu của Hungary trong năm 2025.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-9 đưa tin: Cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thành công vụ thử một loại vũ khí mới hôm 20-9, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí được thử nghiệm, nhưng cho biết cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới ngày 20-9-2026. Ảnh: KCNA/Yonhap

Ông Kim Jong Un đánh giá vụ thử là minh chứng cho công nghệ quốc phòng “siêu hiện đại”, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng công nghệ vừa được thử nghiệm có ý nghĩa đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như định hướng phát triển trong tương lai của quân đội nước này.

Theo ông Kim Jong Un, các đối thủ của Triều Tiên sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa quân sự của những bước tiến công nghệ này, đồng thời tuyên bố quá trình phát triển năng lực mới sẽ tạo ra một “thách thức rất khắc nghiệt và không thể tránh khỏi” đối với các đối thủ.

Quân đội Nigeria giải cứu 23 người bị bắt cóc

Trong các chiến dịch chống khủng bố được tiến hành riêng rẽ mới đây tại 3 khu vực chính quyền địa phương thuộc bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria, quân đội nước này đã giải cứu được 23 người bị bắt cóc.

Trong thông báo ngày 21-9, người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm chung (JTF), ông Aliyu Danja cho biết các chiến dịch được tiến hành ngày 20-9 tại các khu vực Wurno, Sabon-Birni và Isa.

Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.

Tại Sabon Gari, 4 đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm khủng bố Lakurawa đã bị bắt giữ sau khi binh sĩ nhận được tin báo khẩn cấp và đẩy lùi một vụ tấn công. Theo ông Danja, các đối tượng khủng bố đã nổ súng liên tiếp, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Tại khu vực Sabon-Birni, quân đội tiến hành một cuộc đột kích dựa trên thông tin tình báo nhằm vào các đối tượng bị tình nghi khủng bố, được cho là đang di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác.

Ông Danja đánh giá các chiến dịch trên cho thấy hiệu quả của các hoạt động truy quét chủ động, dựa trên thông tin tình báo, trong việc làm gián đoạn hoạt động của các nhóm khủng bố và giải cứu những người bị bắt cóc.