Tiêm kích F-16 Mỹ rơi khi huấn luyện, phi công thoát nạn

(GLO)- Ngày 17-9, một tiêm kích F-16 của Vệ binh Quốc gia Không quân Texas rơi tại hạt Grand Traverse, bang Michigan (Mỹ) trong lúc huấn luyện ngày.

Phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn, trong khi chính quyền địa phương phải sơ tán người dân trong bán kính khoảng 1,6 km, do nguy cơ rò rỉ hóa chất từ máy bay.

Chiếc F-16 thuộc Không đoàn Tiêm kích 149 của Vệ binh Quốc gia Không quân Texas, đóng tại Căn cứ Liên hợp San Antonio-Lackland.

Hiện trường tiêm kích F-16 rơi ở bang Michigan, Mỹ: Ảnh: New York Post

Theo Bộ Quân sự Texas, máy bay đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ từ Trung tâm Huấn luyện Sẵn sàng Chiến đấu Alpena ở bang Michigan thì gặp sự cố và rơi xuống khu vực gần Traverse City.

Phi công đã phóng ghế thoát hiểm trước khi máy bay lao xuống đất và được đưa tới bệnh viện địa phương.

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương ban hành lệnh sơ tán đối với nhà dân và cơ sở kinh doanh trong phạm vi 1 dặm (khoảng 1,6 km) quanh hiện trường do sự cố liên quan đến hóa chất nguy hiểm.

Người dân trong khu vực được yêu cầu tránh xa hiện trường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng ứng phó khẩn cấp. Lệnh sơ tán sau đó được dỡ bỏ khi khu vực được xác định an toàn hơn.

Một tình tiết đáng chú ý xuất hiện từ đoạn ghi âm liên lạc giữa phi công bay cùng đội hình và kiểm soát không lưu.

Theo đó, phi công này cho biết chiếc F-16 gặp nạn có thể đã va phải chim trước khi rơi. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được điều tra và cơ quan chức năng chưa xác nhận nguyên nhân.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên sau khi máy bay rơi. Các cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực để xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.