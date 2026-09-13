Điện Kremlin bác khả năng ông Zelensky gặp ông Putin tại G20

(GLO)- Ngày 12-9, Điện Kremlin bác khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin tại sự kiện này.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Deutsche Welle trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng tới Miami nếu Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào 2 ngày 14 và 15-12.

Ông cho rằng, 2 bên cần gặp nhau, đối thoại và đưa ra quyết định nhằm hướng tới kết quả cụ thể trong giải quyết xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngay sau đó cho biết, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo tại Miami là không thể.

Theo ông, Nga sẵn sàng tổ chức cuộc gặp tại Moskva. Điện Kremlin cũng cho hay, việc Tổng thống Putin có tham dự Hội nghị G20 tại Miami hay không vẫn chưa được quyết định.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng để ngỏ khả năng mời ông Putin dự hội nghị, song đến nay chưa có xác nhận chính thức về việc nhà lãnh đạo Nga tham dự.

Trong khi đó, Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ vào tháng 10.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, công tác chuẩn bị đang được tiến hành, nhưng chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Washington thông báo đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc mới giữa Moskva và Kiev.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gần đây đã tới Moskva và Kiev, trong khi Tổng thống Trump và Tổng thống Putin cũng duy trì liên lạc nhằm tìm cách thúc đẩy tiến trình đàm phán.