Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Điện Kremlin bác khả năng ông Zelensky gặp ông Putin tại G20

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, TNO, Reuters)

(GLO)- Ngày 12-9, Điện Kremlin bác khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin tại sự kiện này.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Deutsche Welle trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng tới Miami nếu Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào 2 ngày 14 và 15-12.

Ông cho rằng, 2 bên cần gặp nhau, đối thoại và đưa ra quyết định nhằm hướng tới kết quả cụ thể trong giải quyết xung đột.

dien-kremlin-bac-kha-nang-ong-zelensky-gap-ong-putin-tai-g20.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngay sau đó cho biết, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo tại Miami là không thể.

Theo ông, Nga sẵn sàng tổ chức cuộc gặp tại Moskva. Điện Kremlin cũng cho hay, việc Tổng thống Putin có tham dự Hội nghị G20 tại Miami hay không vẫn chưa được quyết định.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng để ngỏ khả năng mời ông Putin dự hội nghị, song đến nay chưa có xác nhận chính thức về việc nhà lãnh đạo Nga tham dự.

Trong khi đó, Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ vào tháng 10.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, công tác chuẩn bị đang được tiến hành, nhưng chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Washington thông báo đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc mới giữa Moskva và Kiev.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gần đây đã tới Moskva và Kiev, trong khi Tổng thống Trump và Tổng thống Putin cũng duy trì liên lạc nhằm tìm cách thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Thế giới

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

Thế giới

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Thế giới

(GLO)- Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Hormuz; IAEA phát hiện cơ sở làm giàu uranium mới tại Yongbyon; UAV tấn công khu vực tòa án ở Sudan, ít nhất 35 người thương vong; Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt là thông tin nổi bật hôm nay.

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Thế giới

(GLO)- Trung Quốc thử sức với “con đường tơ lụa” Bắc Cực; Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng; Iran cảnh báo lập “vùng loại trừ hàng hải” trên Vịnh Persian; Hormuz căng thẳng, Iran cảnh báo Hàn Quốc là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

null