Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Vụ Flydubai: Cơ phó từng bị đình chỉ bay vì lo ngại tư tưởng cực đoan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, WSJ)

(GLO)- Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai đến Israel từng bị Oman Air đình chỉ bay vì lo ngại về tư tưởng cực đoan. Quá trình tuyển dụng người này và động cơ vụ tấn công đang được điều tra.

Các quan chức tình báo và thực thi pháp luật xác định nghi phạm là Hamam al-Hammami, 29 tuổi, quốc tịch Oman.

Theo các nguồn tin, năm 2024, khi đang được đào tạo làm cơ phó tại Oman Air, người này bị phát hiện sở hữu tài liệu cực đoan, bị đình chỉ bay và chuyển sang công việc hành chính.

vu-flydubai-co-pho-tung-bi-dinh-chi-bay-vi-lo-ngai-tu-tuong-cuc-doan.png
Hamam al Hamami tại sân bay. Ảnh: Instagram/Aviation News

Tờ Wall Street Journal cho biết, sau đó nghi phạm được Flydubai tuyển dụng. Hiện chưa rõ Oman có chia sẻ những lo ngại về người này với các quốc gia hoặc hãng hàng không khác hay không.

Cơ quan điều tra đang xem xét vì sao nghi phạm được tiếp tục bay và được bố trí trên tuyến Dubai-Tel Aviv.

Vụ tấn công xảy ra ngày 30-9 trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv. Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar bị thương, trong khi máy bay mất độ cao đột ngột khi đang bay qua Saudi Arabia.

Hành khách và tổ bay khống chế cơ phó, còn 1 phi công dự bị có mặt trên chuyến bay tiếp quản điều khiển, đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Tabuk.

Ngày 3-10, Tổng chưởng lý Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Hamad Saif Al Shamsi cho biết, điều tra bước đầu xác định cơ phó đã tìm cách thực hiện hành vi khủng bố.

Theo thông tin được hãng thông tấn WAM công bố, nghi phạm dùng rìu cứu hộ tấn công cơ trưởng trong buồng lái và tìm cách giành quyền điều khiển máy bay.

Trước đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar nhận định vụ việc mang dấu hiệu của một cuộc tấn công khủng bố kiểu “thánh chiến” và cho biết Israel sẽ yêu cầu dẫn độ nghi phạm.

Hiện, nghi phạm đã được chuyển từ Saudi Arabia sang UAE để tiếp tục làm rõ động cơ, các mối liên hệ liên quan và phân tích chứng cứ trước khi công bố kết quả cuối cùng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Thế giới

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

Thế giới

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null