Vụ Flydubai: Cơ phó từng bị đình chỉ bay vì lo ngại tư tưởng cực đoan

(GLO)- Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai đến Israel từng bị Oman Air đình chỉ bay vì lo ngại về tư tưởng cực đoan. Quá trình tuyển dụng người này và động cơ vụ tấn công đang được điều tra.

Các quan chức tình báo và thực thi pháp luật xác định nghi phạm là Hamam al-Hammami, 29 tuổi, quốc tịch Oman.

Theo các nguồn tin, năm 2024, khi đang được đào tạo làm cơ phó tại Oman Air, người này bị phát hiện sở hữu tài liệu cực đoan, bị đình chỉ bay và chuyển sang công việc hành chính.

Hamam al Hamami tại sân bay. Ảnh: Instagram/Aviation News

Tờ Wall Street Journal cho biết, sau đó nghi phạm được Flydubai tuyển dụng. Hiện chưa rõ Oman có chia sẻ những lo ngại về người này với các quốc gia hoặc hãng hàng không khác hay không.

Cơ quan điều tra đang xem xét vì sao nghi phạm được tiếp tục bay và được bố trí trên tuyến Dubai-Tel Aviv.

Vụ tấn công xảy ra ngày 30-9 trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv. Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar bị thương, trong khi máy bay mất độ cao đột ngột khi đang bay qua Saudi Arabia.

Hành khách và tổ bay khống chế cơ phó, còn 1 phi công dự bị có mặt trên chuyến bay tiếp quản điều khiển, đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Tabuk.

Ngày 3-10, Tổng chưởng lý Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Hamad Saif Al Shamsi cho biết, điều tra bước đầu xác định cơ phó đã tìm cách thực hiện hành vi khủng bố.

Theo thông tin được hãng thông tấn WAM công bố, nghi phạm dùng rìu cứu hộ tấn công cơ trưởng trong buồng lái và tìm cách giành quyền điều khiển máy bay.

Trước đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar nhận định vụ việc mang dấu hiệu của một cuộc tấn công khủng bố kiểu “thánh chiến” và cho biết Israel sẽ yêu cầu dẫn độ nghi phạm.

Hiện, nghi phạm đã được chuyển từ Saudi Arabia sang UAE để tiếp tục làm rõ động cơ, các mối liên hệ liên quan và phân tích chứng cứ trước khi công bố kết quả cuối cùng.