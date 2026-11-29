(GLO)- Chứng kiến tình trạng thiếu năng lượng và vật tư đang ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Cuba, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với quốc đảo Caribe.

Theo AFP, lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra ngày 28-11, sau chuyến thăm Cuba. Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về những gì ông chứng kiến tại các cơ sở y tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em trước tác động của các bất đồng chính trị.

Người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại cuộc họp báo ở La Habana ngày 24-11, Tổng Giám đốc WHO cho biết việc thiếu nhiên liệu, điện, thuốc và thiết bị đang gây khó khăn cho công tác điều trị.

Một số trẻ em ông gặp tại bệnh viện nhi phải chờ phẫu thuật, trong khi các cơ sở y tế không phải lúc nào cũng có đủ vật tư và nguồn điện ổn định.

Theo ông Tedros, Cuba còn tồn đọng gần 100.000 ca phẫu thuật, trong đó khoảng 12.000 ca dành cho trẻ em. Ngoài ra, khoảng 34.000 phụ nữ mang thai chưa được chăm sóc theo nhu cầu.

Các chỉ số được người đứng đầu WHO công bố cho thấy tuổi thọ trung bình tại Cuba giảm từ 78,8 tuổi năm 2020 xuống 74,4 tuổi năm 2025.

Trong cùng giai đoạn, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng từ khoảng 4 lên 9,9 ca trên 1.000 trẻ sinh sống.

Những số liệu năm 2025 được ghi nhận trước khi Mỹ áp đặt biện pháp phong tỏa nhiên liệu đối với Cuba vào tháng 1-2026.

Tổng Giám đốc WHO cũng đề cập những thách thức nội tại của Cuba và bày tỏ ủng hộ các nỗ lực cải cách của nước này, trong đó có lĩnh vực y tế.

WHO công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD cho các ưu tiên y tế của Cuba, tập trung vào chương trình tiêm chủng.

Tổ chức này còn cung cấp thiết bị y tế thiết yếu, đồng thời phối hợp với Cuba xác định những thiết bị cần sửa chữa và tìm kiếm thêm nguồn lực.

Chính phủ Cuba cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ góp phần gây mất điện kéo dài và thiếu hụt thuốc, vật tư phẫu thuật.

Trong khi đó, Washington cho biết sức ép về năng lượng nhằm thúc đẩy thay đổi chính trị tại Cuba, còn hoạt động xuất khẩu thực phẩm và thuốc men được miễn trừ theo quy định pháp luật.