(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran tuyên bố buộc F-16 Mỹ rời khu vực; Anh mất liên lạc với 50.000 quân nhân dự bị. Anh và EU đạt thỏa thuận thương mại thực phẩm, trong khi IAEA thúc đẩy ngừng bắn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Iran tuyên bố F-16 Mỹ phải hủy nhiệm vụ sau phát bắn cảnh cáo

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn cảnh cáo một tiêm kích F-16 Mỹ tại vùng biển phía đông nam đảo Hengam trên vịnh Ba Tư, buộc máy bay cơ động tránh xa không phận Iran và hủy nhiệm vụ.

Đường bay được cho là của tiêm kích F-16 Mỹ. Đồ họa: Fars/VNE

Theo IRGC, chiếc F-16 đang hộ tống, yểm trợ cho một phương tiện hàng hải bị Iran cho là vi phạm quy định. Video do lực lượng này công bố cho thấy máy bay thực hiện động tác ngoặt gấp, thả 4 quả mồi bẫy rồi tăng tốc rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, chưa rõ hai vật thể xuất hiện trong video có phải tên lửa phòng không Iran hay không.

IRGC cảnh báo mọi hành vi né tránh quy định kiểm soát giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz đều không thể chấp nhận, đồng thời khẳng định không phận Iran là lằn ranh đỏ.

Trước đó, ngày 20-11, Iran tuyên bố đã nhắm bắn một tiêm kích F-16CM Mỹ tại eo biển Hormuz. Máy bay không bị bắn rơi nhưng phải phát tín hiệu khẩn nguy và hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngày 21-11, IRGC tiếp tục thông báo bắn rơi hai UAV MQ-9A Reaper và MQ-1C Gray Eagle của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin Iran tấn công tiêm kích F-16 Mỹ ngày 20-11 và chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của IRGC.

Anh mất liên lạc với khoảng 50.000 quân nhân dự bị chiến lược

Ngày 26-11, tư lệnh không quân, hải quân và lục quân Anh ký thư gửi khoảng 100.000 quân nhân dự bị, yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc, nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Binh sĩ Anh tham gia huấn luyện tại Brecon, Wales ngày 22-10. Ảnh: Lục quân Anh/VNE

Tuy nhiên, theo báo Telegraph, Bộ Quốc phòng Anh chỉ có thể gửi thư đến khoảng một nửa số quân nhân nói trên do mất liên lạc với những người còn lại. Nguyên nhân được cho là những thiếu sót trong công tác quản lý hồ sơ và cập nhật thông tin sau khi quân nhân xuất ngũ.

Theo quy định, cựu binh thuộc lực lượng chính quy và dự bị có thể được triệu tập tái nhập ngũ trong suốt đời. Bộ Quốc phòng Anh có trách nhiệm duy trì liên lạc với họ trong 6 năm đầu sau khi xuất ngũ.

Lực lượng dự bị chiến lược có thể được huy động trong tình huống khẩn cấp quốc gia, hoạt động tác chiến hoặc những cuộc khủng hoảng lớn cần tăng cường năng lực quân sự. Các cựu binh có chuyên môn về trí tuệ nhân tạo (AI), lập trình, an ninh mạng, y tế và kỹ thuật được xem là nguồn nhân lực quan trọng.

Quân đội Anh đang gặp khó khăn trong tuyển mộ và duy trì quân số. Lục quân nước này hiện chỉ còn hơn 70.000 binh sĩ, giảm đáng kể so với hơn 100.000 người trong những năm 2010. Chính phủ Anh cũng dự kiến nâng giới hạn độ tuổi huy động quân dự bị từ 55 lên 65.

Anh và EU áp dụng điều khoản bồi hoàn nếu rút khỏi thỏa thuận thương mại thực phẩm

Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải thanh toán chi phí khôi phục hệ thống kiểm tra biên giới nếu một bên đơn phương rút khỏi thỏa thuận thương mại thực phẩm và đồ uống trong 10 năm đầu thực hiện.

Quốc kỳ Anh (phía trước) và cờ Liên minh châu Âu (EU) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. Ảnh: THX/TTXVN

Thỏa thuận về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) được Thủ tướng Anh Andy Burnham và lãnh đạo EU ký tại Brussels (Bỉ) ngày 20-11. Theo đó, hai bên thống nhất hài hòa và công nhận các quy định về an toàn thực phẩm, sức khỏe động vật và kiểm dịch thực vật.

Thỏa thuận giúp giảm đáng kể thủ tục chứng nhận, kiểm tra và kiểm soát tại biên giới đối với hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo điều khoản chấm dứt, bên đơn phương rút khỏi thỏa thuận trước thời hạn 10 năm phải chi trả các khoản chi phí hợp lý, tương xứng để khôi phục cơ sở hạ tầng kiểm tra biên giới đã được dỡ bỏ. Những bất đồng về mức bồi hoàn sẽ do hội đồng trọng tài quốc tế giải quyết. Quy định này áp dụng bình đẳng với cả hai bên.

Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ năm 2028. Chính phủ Anh ước tính việc giảm thủ tục hành chính và rào cản thương mại có thể mang lại thêm 5,1 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế.

Dự luật triển khai thỏa thuận đã được trình lên Quốc hội Anh ngày 26-11, dự kiến thảo luận vào ngày 7-12. Theo cơ chế mới, chuyên gia Anh có thể tham vấn trong quá trình EU xây dựng các quy định liên quan nhưng không có quyền biểu quyết, làm dấy lên quan ngại về mức độ tự chủ chính sách của Anh sau Brexit.

IAEA thúc đẩy ngừng bắn cục bộ quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang phối hợp với Nga và Ukraine nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn cục bộ mới tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau sự cố mất điện từ các đường dây cung cấp bên ngoài.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Theo IAEA, cả hai đường dây điện bên ngoài nhà máy đã mất kết nối lần thứ 28 kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022. Hiện nhà máy phải sử dụng các máy phát điện diesel để duy trì nguồn điện phục vụ hoạt động an toàn. Sự cố được cho là liên quan đến hoạt động quân sự.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo việc mất điện cùng vị trí nhà máy nằm ngay trên tiền tuyến khiến khả năng duy trì kết nối điện bên ngoài trở nên rất bấp bênh. Ông kêu gọi Nga và Ukraine hợp tác với IAEA, chấm dứt các hoạt động quân sự để tiến hành sửa chữa.

Nhà máy Zaporizhzhia, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, hiện do Nga kiểm soát. Dù không tự sản xuất điện, nhà máy vẫn cần nguồn điện bên ngoài để làm mát nhiên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng.

Trong diễn biến liên quan, các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine từng tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) từ ngày 10 đến 11-11. Các bên đã nhất trí về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Ngày 26-11, Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể quân nhân tử trận tại cửa khẩu Nova Guta giữa Belarus và Ukraine. Nga bàn giao 250 thi thể cho Ukraine, trong khi phía Ukraine chuyển giao 22 thi thể cho Nga.