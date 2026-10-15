VOV Tây Nguyên tuyển dụng 3 viên chức, làm việc tại Đắk Lắk

(GLO)- Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Tây Nguyên) tuyển dụng 3 viên chức ở các vị trí biên dịch, biên tập, phát thanh viên tiếng Êđê, tiếng Jrai và phóng viên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15-10 đến hết 30-10-2026.

Theo đó, VOV Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 3 viên chức làm việc tại trụ sở số 19A Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Các vị trí tuyển dụng gồm: 1 viên chức biên dịch, biên tập, phát thanh viên chương trình phát thanh tiếng Êđê; 1 viên chức biên dịch, biên tập, phát thanh viên chương trình phát thanh tiếng Jrai và 1 phóng viên.

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định, trong đó có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe và có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

Đối với vị trí biên dịch, biên tập, phát thanh viên tiếng Êđê và tiếng Jrai, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên; thông thạo đọc, viết tiếng dân tộc tương ứng, có giọng đọc tốt và sử dụng tốt tiếng Việt. Ứng viên có khả năng viết văn, viết báo và sử dụng các ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất nội dung số trên internet, mạng xã hội được ưu tiên.

Đối với vị trí phóng viên, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên, có giọng đọc tốt, khả năng viết văn, viết báo và đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin.

Các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, biên dịch, biên tập hoặc sản xuất nội dung phát thanh, nội dung số được ưu tiên.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 15-10 đến hết 30-10-2026.

Người đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu mới nhất tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam (số 19A Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người. Người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài mức lệ phí này; lệ phí không được hoàn trả nếu không trúng tuyển.

Thông tin chi tiết liên hệ ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; số điện thoại: 0905.044.466.