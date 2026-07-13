Dai-ichi Life Việt Nam khởi động chương trình hiến máu nhân đạo tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 9-7, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình "Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026”.

Chương trình do Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn tổ chức, với mong muốn chung tay cùng ngành y tế thực hiện sứ mệnh cứu người bằng những hành động thiết thực và nhân văn.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và truyền cảm hứng về một lối sống khỏe mạnh, tích cực đến cộng đồng.

Tại chương trình, gần 200 tình nguyện viên, gồm: Ban Giám đốc, đội ngũ quản lý kinh doanh, tư vấn tài chính, nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam khu vực miền Trung cùng khách hàng và người dân địa phương đã hiến 131 đơn vị máu, tương đương 32.750 ml máu; góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân cần được hỗ trợ.

Gia Lai là tỉnh đầu tiên của cả nước được Dai-ichi Life Việt Nam phát động chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026”.

Sau khởi đầu tại Gia Lai, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa hiến máu tình nguyện cũng như khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng trong mỗi cá nhân.

Được biết, hơn 19 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp trên 8.230 đơn vị máu, tương đương hơn 2.232.750 ml từ hơn 10.200 tình nguyện viên trong cả nước, giúp hàng chục ngàn bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, trở về vui sống bình an bên gia đình.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp - chia sẻ: Với triết lý "Tất cả vì con người", Dai-ichi Life Việt Nam luôn nỗ lực kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh doanh bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chương trình hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia và cam kết đồng hành cùng cộng đồng của tập thể Dai-ichi Life Việt Nam. Tin rằng, mỗi giọt máu được trao đi sẽ góp phần thắp lên hy vọng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

Ông Lê Phong - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai - bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng những đóng góp tích cực của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc vận động và lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến cộng đồng.

Những chương trình như "Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026" không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu an toàn cho công tác điều trị mà còn giúp nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái".

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life luôn kiên định với sứ mệnh thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", công ty đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa trong 4 lĩnh vực trọng tâm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

Đông đảo thành viên Dai-ichi Life Việt Nam khu vực miền Trung cùng đối tác và người dân địa phương tham gia hiến máu nhân đạo tại phường Quy Nhơn.

Dai-ichi Life Việt Nam đã duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong năm 2025 với tổng doanh thu phí đạt hơn 18.000 tỷ đồng; tổng tài sản vượt hơn 80.000 tỷ đồng.

Công ty còn nâng cấp, hoàn thiện và đưa ra thị trường 1 thế hệ sản phẩm mới với nhiều quyền lợi ưu việt hơn cho khách hàng; đồng thời, đẩy mạnh cải tiến dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số ở tất cả điểm chạm, đưa mức độ hài lòng của khách hàng đạt 83%.

Trong năm qua, công ty đã chi trả 5.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp; trích lập hơn 58.000 tỷ đồng dự phòng nghiệp vụ; gia tăng hơn 2.700 tỷ đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng cho khách hàng thông qua chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.