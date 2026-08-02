Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 2.042 m² tại đường Nguyễn Văn Linh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 117,7 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo quy hoạch, công trình được xây dựng với quy mô 9 tầng, mật độ xây dựng khoảng 45,23%, tổng diện tích sàn hơn 8.300 m².

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 2.042 m² tại đường Nguyễn Văn Linh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 117,7 tỷ đồng. Ảnh: Tiền Lê

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại, gồm các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao dịch thương mại, văn phòng điều hành, văn phòng cho thuê, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện cùng các tiện ích phụ trợ.

Dự án cũng góp phần cụ thể hóa quy hoạch chi tiết khu vực, khai thác hiệu quả quỹ đất dịch vụ, tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục đường Nguyễn Văn Linh và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đô thị của tỉnh.

Theo quyết định, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ 1 lần, không phân kỳ và dự kiến hoàn thành trong thời gian khoảng 30 tháng kể từ khi nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất và đủ điều kiện triển khai theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án và tổ chức đấu giá. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.