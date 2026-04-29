"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân.

Kênh S4 dẫn nước từ đập dâng Tháp Mão (trên sông Gò Chàm, khu vực giáp ranh 2 phường An Nhơn và An Nhơn Đông) để phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã Tuy Phước Bắc.

Trong đó, đoạn qua phường Bình Định dài hơn 2 km, nhưng do gần khu dân cư đông đúc nên một số người lén lút đổ nước thải, rác thải xuống kênh. Ô nhiễm nặng nhất là đoạn đi qua các tổ dân phố: Ngô Gia Tự, Trần Phú và Vĩnh Liêm.

Thường xuyên bị “tra tấn” bởi mùi hôi nồng nặc bốc lên từ dòng kênh, anh Nguyễn Văn Vinh (tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định) ngao ngán: “Đoạn kênh trước nhà tôi vẫn còn là kênh đất, do trũng sâu nên hay đọng nước.

Hơn 1 tháng nay, kênh bị cắt nước để bà con thu hoạch lúa nên chỉ còn nước thải sinh hoạt, đặc quánh, đen ngòm, đầy bao bì nilon, rác thải và ruồi muỗi”.

Rác thải phủ kín mặt kênh S4. Ảnh: N.C

Theo người dân, những năm qua, địa phương đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, xử lý rác thải nhưng chỉ được vài tuần thì tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.

Không chỉ rác thải sinh hoạt, nhiều trường hợp còn lén lút vứt xác động vật xuống lòng kênh. Trong khi đó, nhiều đoạn kênh bị vây kín bởi nhà cửa, công trình của người dân khiến việc dọn dẹp rác thải càng khó khăn.

Ông Mai Cảnh - Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Gia Tự - cho hay: Không chỉ các hộ dân sống dọc kênh xả rác bừa bãi mà nhiều người ở nơi khác cũng chở rác đến vứt xuống kênh, nhất là tại khu vực cầu Xéo (tổ dân phố Kim Châu, phường Bình Định).

Việc kênh thủy lợi trở thành “kênh rác” không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân hai bên mà còn tác động đến các khu dân cư lân cận.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - thông tin: Trước tình trạng ô nhiễm kênh S4, phường đã triển khai nhiều biện pháp như đặt bảng cấm đổ rác, lắp đặt camera giám sát tại các khu vực xảy ra vi phạm.

Đầu năm 2026, phường thuê đơn vị tiến hành tổng vệ sinh kênh, thu gom, xử lý rác thải dưới lòng kênh; phát quang cây cối hai bên, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, do hành vi xả rác xuống kênh chưa chấm dứt nên tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cải thiện môi trường kênh, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; khảo sát, bổ sung camera tại các khu vực có nguy cơ để tăng cường giám sát, xử lý vi phạm, từng bước khắc phục ô nhiễm” - ông Khải nhấn mạnh.