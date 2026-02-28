Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khẩn trương khắc phục hư hỏng lan can cầu treo Công Viên

MINH PHƯƠNG

(GLO)- Sáng 27-2, Ban Quản lý Dịch vụ công ích Quy Nhơn (Sở Xây dựng) cho biết đang khẩn trương sửa chữa lan can cầu treo Công Viên (đoạn nối giữa phường Diên Hồng với xã Ia Hrung) bị ô tô tông hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

mot-doan-lan-can-cau-treo-cong-vien-noi-phuong-dien-hong-voi-xa-ia-hrung-bi-xe-o-to-tong-hu-hong.jpg
Một đoạn lan can cầu treo Công Viên bị ô tô tông hư hỏng. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Đặng Ngọc Danh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích Quy Nhơn, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã yêu cầu bộ phận quản lý cầu kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai khắc phục từ chiều 26-2.

Dự kiến công tác sửa chữa, hoàn trả hiện trạng sẽ hoàn thành trong các ngày 27 và 28-2 nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

“Chúng tôi đã đề nghị lực lượng Công an vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu bồi hoàn chi phí khắc phục hư hỏng kết cấu công trình” - ông Danh thông tin thêm.

doan-lan-can-cau-treo-cong-vien-dang-duoc-don-vi-chuc-nang-khan-truong-sua-chua-khac-phuc-sau-tai-nan.jpg
Đoạn lan can cầu treo Công Viên đang được đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định một ô tô lưu thông theo hướng từ xã Ia Hrung về phường Diên Hồng đã mất lái, tông trực diện vào lan can cầu treo. Vụ va chạm khiến 4 khung lan can bị hất văng, tạo lỗ hổng dài hơn 5 m trên thành cầu.

Đáng lưu ý, mặt cầu cao hơn 10 m so với lòng suối phía dưới; khu vực hư hỏng không còn lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Để bảo đảm an toàn, UBND phường Diên Hồng đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khẩn trương rào chắn tạm thời, đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí hư hỏng; đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị chức năng đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, gia cố kết cấu lan can; đồng thời tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước mặt cầu, phát quang hai phía đầu cầu nhằm đảm bảo tầm nhìn thông thoáng, chỉnh trang mỹ quan và nâng cao điều kiện an toàn khai thác công trình trong thời gian tới.

