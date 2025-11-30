Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng lên 143,207 tỷ đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được nâng lên 143,207 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng góp phần giải quyết ùn tắc cục bộ và hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trung tâm. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng có tổng mức đầu tư 143,207 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quyết định này, dự án được điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17-6-2021 lên 143,207 tỷ đồng.

Về thời gian thực hiện dự án, thay vì giai đoạn 2022-2025 theo chủ trương đầu tư được duyệt trước đây thì nay điều chỉnh là 2025-2027. Tiến độ thực hiện dự án theo lộ trình mới là năm 2025 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2026-2027 triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Ngoài những nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17-6-2021 của HĐND tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sáp nhập).