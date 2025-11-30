Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng lên 143,207 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được nâng lên 143,207 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng góp phần giải quyết ùn tắc cục bộ và hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trung tâm. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

du-an-cai-tao-nut-giao-thong-phu-dong-co-tong-muc-dau-tu-143207-ty-dong-anh-vu-thao.jpg
Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng có tổng mức đầu tư 143,207 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quyết định này, dự án được điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17-6-2021 lên 143,207 tỷ đồng.

Về thời gian thực hiện dự án, thay vì giai đoạn 2022-2025 theo chủ trương đầu tư được duyệt trước đây thì nay điều chỉnh là 2025-2027. Tiến độ thực hiện dự án theo lộ trình mới là năm 2025 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2026-2027 triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Ngoài những nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17-6-2021 của HĐND tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sáp nhập).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

Không gian sống

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

Đô thị

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

Không gian sống

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Không gian sống

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Thời sự - Bình luận

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

null