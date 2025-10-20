Sạt lở đất đe dọa chung cư Hoàng Văn Thụ

(GLO)- Cư dân tại chung cư Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam) rất lo lắng trước tình trạng sạt lở ở khu vực Đông Bắc của chung cư.

Theo phản ánh của người dân, khu vực Đông Bắc của chung cư Hoàng Văn Thụ có một khoảnh đất tương đối cao, nằm dưới chân núi Bà Hỏa. Khoảnh đất này chạy dọc các tòa nhà, tạo thành tuyến bờ kè với vách dựng đứng.

Thời gian qua, nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, tạo thành các hàm ếch lớn và làm bật gốc một số cây xanh trồng trên bờ kè. Thực trạng này khiến cư dân rất lo lắng.

Khu vực phía Đông Bắc chung cư Hoàng Văn Thụ đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, nếu không sớm có biện pháp khắc phục sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Ảnh: V.L

Bà Nguyễn Thị Thủy-cư dân ở chung cư Hoàng Văn Thụ-bày tỏ: “Khu vực bờ kè cạnh nhà để xe có vách đất dựng đứng, rất dễ xảy ra sạt lở. Thời gian qua, tình trạng sạt lở đã xảy ra. Nếu không sớm khắc phục, vào mùa mưa bão sắp tới sẽ rất nguy hiểm, bởi đất đá từ trên cao có thể tràn xuống, đe dọa tính mạng của người dân”.

Còn ông Trần Văn Hùng-cư dân ở chung cư-bức xúc: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị Công ty TNHH Trainco Bình Định - chủ đầu tư chung cư, xây dựng bờ kè rào chắn phía Đông Bắc để ngăn sạt lở, đảm bảo an toàn. Dù chủ đầu tư nhiều lần hứa hẹn, cam kết, nhưng công trình vẫn chưa được thực hiện, khiến cư dân lo lắng".

Một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam cho hay: UBND phường đã kiến nghị các sở, ngành liên quan yêu cầu chủ đầu tư triển khai xây dựng bờ kè. Nếu không sớm thực hiện, tình trạng sạt lở đất có thể gây ra nhiều hệ lụy khó lường.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị này đã theo dõi, đôn đốc và yêu cầu Công ty TNHH Trainco Bình Định khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công bờ kè tạm thuộc phần diện tích đất dự án. Tại Công văn số 188/2025/CV-TRBĐ ngày 16-6-2025, Sở Xây dựng thông báo đã thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế và tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công, cam kết khởi công trước tháng 9-2025. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10-2025, công trình vẫn chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Trọng Hiền-Trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Sở Xây dựng) nhận định: Việc chủ đầu tư nhiều lần cam kết nhưng chưa thi công bờ kè thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc.

“Nếu tiếp tục chậm trễ, Sở sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định pháp luật”-ông Hiền nhấn mạnh.