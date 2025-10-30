Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bãi tập kết vật liệu giữa khu dân cư phường Quy Nhơn Nam gây ô nhiễm môi trường

VĂN LỰC
(GLO)- Khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông tại tổ 29 (khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam) trở thành bãi chứa vật liệu xây dựng tự phát trong thời gian dài. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh.

Phản ánh tới đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân tổ 29 (khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Tại khu dân cư nơi họ sinh sống có khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông, cạnh Khu đô thị An Phước; 2 mặt tiền giáp đường Hoàng Văn Thụ và Song Mây.

Khoảng 2 năm nay, khu đất này đã trở thành bãi chứa vật liệu xây dựng tự phát với đủ loại đất, đá, cát. Nhiều phương tiện vận tải, vật liệu, sắt thép cũng thường xuyên được tập kết tại đây. Xe ben, xe tải liên tục ra vào chở vật liệu đến tập kết rồi lại chở đi nơi khác. Hoạt động này gây tiếng ồn, đặc biệt vào buổi chiều tối, đồng thời phát sinh bụi, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân xung quanh.

Xe ben tập kết vật liệu xây dựng tại khu đất nằm trên đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: V.L

Lợi dụng mặt bằng trống, nhiều người còn lén lút đổ rác thải, phế thải tại khu đất. Ngày qua ngày, khu vực này trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Dương Tuấn Vũ (ở dân tổ 29) bức xúc: “Khu đất nằm ngay trung tâm phường, cạnh khu đô thị hiện đại nhưng lại bị biến thành nơi đổ rác thải, xà bần. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý của chính quyền địa phương và ngành chức năng”.

Tương tự, ông Nguyễn Khánh Quang (ở Khu đô thị An Phước) cho hay: “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với tổ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố và CA phường Quy Nhơn Nam, nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân tiếp tục phải khổ sở vì bãi tập kết vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải tự phát giữa khu dân cư”.

Ông Trương Công Hòa-Tổ trưởng tổ dân phố 29-xác nhận: “Tổ dân phố đã nhận được phản ánh của người dân và đã báo cáo lên khu phố để chuyển cấp trên xử lý. Bức xúc của người dân là có cơ sở, nhưng đến nay các cấp, các ngành vẫn chưa xử lý dứt điểm”.

Liên quan đến sự việc này, ông Vũ Huy Hảo-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam-cho biết: “Khu đất trống trên đường Hoàng Văn Thụ do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. UBND phường sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế để xác định cá nhân hoặc đơn vị tập kết phương tiện, vật liệu xây dựng tại đây và đề xuất hướng xử lý theo quy định. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường công tác vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị”.

Hiện nay, tuyến đường Trần Quang Diệu, thuộc khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đang được chính quyền địa phương đầu tư chỉnh trang lát đá granite vỉa hè. Tuy nhiên, trong quá trình làm, đơn vị thi công đã tập kết nhiều khối đá lớn ngổn ngang dưới lòng đường gây cản trở giao thông (ảnh chụp sáng 7.1.2025).

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

