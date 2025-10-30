Bãi tập kết vật liệu giữa khu dân cư phường Quy Nhơn Nam gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông tại tổ 29 (khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam) trở thành bãi chứa vật liệu xây dựng tự phát trong thời gian dài. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh.

Phản ánh tới đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân tổ 29 (khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Tại khu dân cư nơi họ sinh sống có khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông, cạnh Khu đô thị An Phước; 2 mặt tiền giáp đường Hoàng Văn Thụ và Song Mây.

Khoảng 2 năm nay, khu đất này đã trở thành bãi chứa vật liệu xây dựng tự phát với đủ loại đất, đá, cát. Nhiều phương tiện vận tải, vật liệu, sắt thép cũng thường xuyên được tập kết tại đây. Xe ben, xe tải liên tục ra vào chở vật liệu đến tập kết rồi lại chở đi nơi khác. Hoạt động này gây tiếng ồn, đặc biệt vào buổi chiều tối, đồng thời phát sinh bụi, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân xung quanh.

Xe ben tập kết vật liệu xây dựng tại khu đất nằm trên đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: V.L

Lợi dụng mặt bằng trống, nhiều người còn lén lút đổ rác thải, phế thải tại khu đất. Ngày qua ngày, khu vực này trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Dương Tuấn Vũ (ở dân tổ 29) bức xúc: “Khu đất nằm ngay trung tâm phường, cạnh khu đô thị hiện đại nhưng lại bị biến thành nơi đổ rác thải, xà bần. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý của chính quyền địa phương và ngành chức năng”.

Tương tự, ông Nguyễn Khánh Quang (ở Khu đô thị An Phước) cho hay: “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với tổ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố và CA phường Quy Nhơn Nam, nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân tiếp tục phải khổ sở vì bãi tập kết vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải tự phát giữa khu dân cư”.

Ông Trương Công Hòa-Tổ trưởng tổ dân phố 29-xác nhận: “Tổ dân phố đã nhận được phản ánh của người dân và đã báo cáo lên khu phố để chuyển cấp trên xử lý. Bức xúc của người dân là có cơ sở, nhưng đến nay các cấp, các ngành vẫn chưa xử lý dứt điểm”.

Liên quan đến sự việc này, ông Vũ Huy Hảo-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam-cho biết: “Khu đất trống trên đường Hoàng Văn Thụ do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. UBND phường sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế để xác định cá nhân hoặc đơn vị tập kết phương tiện, vật liệu xây dựng tại đây và đề xuất hướng xử lý theo quy định. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường công tác vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị”.