Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Người dân tự nguyện giao nộp 5 cá thể rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Sáng 16-12, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 5 cá thể rùa núi vàng do anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào ngày 15-12, trong quá trình đi làm trên đoạn cầu sắt thuộc đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Pleiku), anh Miền phát hiện 5 cá thể rùa núi vàng bên lề đường.

Qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông, anh Miền biết loài rùa này thuộc nhóm IIB, là loài nguy cấp cần được bảo vệ. Vì vậy, anh đã chủ động liên hệ, giao nộp các cá thể rùa nói trên cho Công an phường Pleiku.

anh-le-van-mien-thu-2-tu-phai-sang-giao-nop-5-ca-the-rua-nui-vang-anh-ngoc-duy-1816.jpg
Anh Lê Văn Miền (thứ 2 từ phải sang) giao nộp 5 cá thể rùa núi vàng cho Công an phường Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Pleiku đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng sức khỏe và bàn giao 5 cá thể rùa núi vàng cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) để cứu hộ, chăm sóc, phục hồi bản năng, chờ tái thả về môi trường tự nhiên.

Công an phường Pleiku cho biết, hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Lê Văn Miền là nghĩa cử đẹp, thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Tin liên quan

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

