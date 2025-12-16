Gia Lai: Người dân tự nguyện giao nộp 5 cá thể rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Sáng 16-12, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 5 cá thể rùa núi vàng do anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào ngày 15-12, trong quá trình đi làm trên đoạn cầu sắt thuộc đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Pleiku), anh Miền phát hiện 5 cá thể rùa núi vàng bên lề đường.

Qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông, anh Miền biết loài rùa này thuộc nhóm IIB, là loài nguy cấp cần được bảo vệ. Vì vậy, anh đã chủ động liên hệ, giao nộp các cá thể rùa nói trên cho Công an phường Pleiku.

Anh Lê Văn Miền (thứ 2 từ phải sang) giao nộp 5 cá thể rùa núi vàng cho Công an phường Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Pleiku đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng sức khỏe và bàn giao 5 cá thể rùa núi vàng cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) để cứu hộ, chăm sóc, phục hồi bản năng, chờ tái thả về môi trường tự nhiên.

Công an phường Pleiku cho biết, hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Lê Văn Miền là nghĩa cử đẹp, thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ các loài động vật quý hiếm.