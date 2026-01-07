Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ngư dân mất tích

(GLO)- Sáng 6-1, lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phát (phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phối hợp với phường Hoài Nhơn Đông trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ngư dân mất tích.

Theo đó, lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phát đã trao 50 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Tình (tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông) để gia đình chi trả các khoản chi phí xây dựng nhà ở.

Bà Tình là vợ của ngư dân Hà Quốc Phong - người đã mất tích trong quá trình tham gia khai thác hải sản trên biển vào tháng 9-2025.

Cùng với đó, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông cũng trao thêm 50 triệu đồng từ các nguồn vận động gồm: 30 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Trang (chủ hồ tôm ở địa phương) hỗ trợ; 9,5 triệu đồng từ Hội đồng hương Hoài Nhơn - Hội đồng hương Hoài Hải và 10,5 triệu đồng từ nguồn Quỹ vận động cứu trợ của phường hỗ trợ, góp phần thanh toán chi phí xây dựng, hoàn thiện căn nhà.

Tại buổi trao tiền, lãnh đạo phường và đơn vị tài trợ bày tỏ sự vui mừng khi căn nhà đã hoàn tất, mong muốn bà Huỳnh Thị Tình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, chăm lo cho các con học tập.