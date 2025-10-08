Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông thăm gia đình ngư dân mất tích

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Sáng 8-10, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, động viên gia đình chủ tàu và thuyền viên bị mất tích trên biển.

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình chủ tàu Huỳnh Văn Sơn (tổ dân phố Kim Giao Thiện) và gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong (tổ dân phố Diêu Quang).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên thân nhân gia đình các ngư dân vượt qua khó khăn; đồng thời trao hỗ trợ cho mỗi gia đình 2 triệu đồng để trang trải các khoản chi phí sinh hoạt.

lanh-dao-phuong-hoai-nhon-dong-trao-tien-ho-tro-cho-dai-dien-gia-dinh-ngu-dan-ha-quoc-phong.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình ngư dân Hà Quốc Phong. Ảnh: A.N

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu các hội-đoàn thể, tổ dân phố quan tâm đến những gia đình đặc biệt khó khăn.

Được biết, tàu cá BĐ-97258 do ông Huỳnh Văn Sơn làm chủ hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến ngày 12-9 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Đêm 27-9, tàu mất kết nối ở vùng biển cách phường Quy Nhơn 147 hải lý, cách đường đi của bão số 10 khoảng 154 hải lý về hướng Bắc-Đông Bắc. Trên tàu, ngoài ông Sơn còn có 6 thuyền viên khác cùng ở Hoài Nhơn Đông, 1 thuyền viên ở Hải Phòng và 1 thuyền viên ở Khánh Hòa.

