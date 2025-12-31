Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

(GLO)- Chính phủ vừa điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến. Ảnh: Internet

Nghị định 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Theo đó, Nghị định nêu rõ đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm: Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Mức trợ cấp hàng tháng này được áp dụng từ ngày 1-7-2025. Trường hợp thanh niên xung phong quy định trên đã từ trần kể từ ngày 1-7-2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 1-7-2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2026. Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 5-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2026.

