Gia Lai: Đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện giải pháp đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH.

Các lực lượng diễn tập thực binh phương án chữa cháy và CNCH tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Diên Hồng). Ảnh: P.D

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC, CNCH nói chung và việc đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH nói riêng.

Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các giải pháp về đảm bảo điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH trong công tác kiểm tra về PCCC, thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an.

Kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về giao thông cho xe chữa cháy, CNCH, hệ thống cấp nước chữa cháy và các hành vi xâm hại, lấn chiếm trụ nước, họng nước, bồn, bể và điểm, bến lấy nước chữa cháy…

Lực lượng Công an kiểm tra hệ thống PCCC tại trường học. Ảnh: M.T

Ngoài ra, tăng cường tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH trong điều kiện đặc thù như thiếu nguồn nước, đường ngõ nhỏ, hẹp, dài trên 200 m mà phương tiện chữa cháy, CNCH không thể tiếp cận được.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH; yêu cầu chủ đầu tư các khu đô thị, hạ tầng khu chức năng bên cạnh thực hiện nghiêm quy định phải có trách nhiệm lắp đặt, xây dựng và kiểm tra, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hoạt động của trụ nước chữa cháy trên hệ thống cấp nước tập trung, điểm, bến để xe chữa cháy, máy bơm nước chữa cháy lấy nước phục vụ chữa cháy tại khu vực do mình đầu tư.

Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo các yêu cầu về giao thông, nguồn nước, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác PCCC theo quy định.

Tăng cường kiểm tra việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (thuộc trách nhiệm quản lý) ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và CNCH…

Việc đốt trước thực bì có điều khiển sẽ góp phần đáng kể vào công tác PCCC rừng. Ảnh: M.T

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, cấp nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai, các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh cùng UBND các xã, phường trong việc đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Được biết, thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Theo thống kê, trong năm 2025, toàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản trên 32,67 tỷ đồng và 1,35 ha rừng; xảy ra 2 vụ nổ, làm bị thương 4 người.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy lớn, kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng là không đảm bảo về giao thông và thiếu nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống cấp nước chữa cháy, trụ nước, họng nước chữa cháy, bồn, bể, điểm, bến lấy nước ở một số địa bàn còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế trong công tác chữa cháy, CNCH, đặc biệt là tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung đông người, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế…