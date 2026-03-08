Bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 sau khi tháo dỡ hàng loạt biển hạn chế tốc độ bất hợp lý

(GLO)- Ngày 8-3, đại diện Công ty BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị đã và đang tiến hành bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 19 tại các khu vực cạnh trường học trên đoạn tuyến do đơn vị quản lý.

Theo đó, phần quốc lộ 19 qua khu vực phía Đông, Công ty BOT 36.71 đang quản lý đoạn từ Km 17+054 đến Km 50+00 qua địa bàn khu vực thị xã An Nhơn (cũ) và huyện Tây Sơn (cũ).

Gờ giảm tốc vừa được thi công tại đoạn quốc lộ 19 qua trước Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Chơn

Trên phần tuyến này, Công ty đang bổ sung gờ giảm tốc tại các vị trí qua 9 trường học thuộc địa bàn các phường An Nhơn Nam và các xã: An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Phú. Mỗi vị trí được bố trí tổng cộng 36 gờ giảm tốc ở hai làn đường, mỗi bên 18 gờ chia làm 3 cụm.

Theo Công ty BOT 36.71, tại các vị trí trên, đơn vị còn bổ sung vạch kẻ đường cho người đi bộ. Ngoài ra tại hai đầu các vị trí này doanh nghiệp trước đó đã lắp biển cảnh báo khu vực trường học. Tất cả các hạng mục này nằm trong chương trình đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, được triển khai từ đầu năm 2026.

Các biển báo khu vực trường học cùng với hạng mục gờ giảm tốc, vạch kẻ đường cho người đi bộ góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Hiện nay đơn vị đã thi công gờ giảm tốc tại 6/9 vị trí trường học nói trên. Trong vài ngày tới sẽ hoàn thành bổ sung gờ giảm tốc tại toàn bộ 9 vị trí trường học cạnh quốc lộ 19 khu vực phía Đông do doanh nghiệp quản lý”, đại diện Công ty BOT 36.71 thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc bổ sung các gờ giảm tốc những ngày qua nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân địa phương, nhất là sau khi Công ty vừa tháo dỡ 12 biển báo về giới hạn tốc độ 40 km/h tại 3 trong số 9 trường học nói trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bao gồm: Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam), Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Tây Sơn), Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Bình Phú).

Nhà ở cạnh Trường THPT số 3 An Nhơn, ông Huỳnh Xuân Tiến (tổ dân phố Thọ Lộc 1, phường An Nhơn Nam) chia sẻ: “Sau khi các biển báo giới hạn tốc độ 40 km/h được tháo bỏ, ô tô có thể chạy với tốc độ 60 km/h nên qua lại thuận tiện hơn, nhưng bà con cũng lo ngại tình huống tài xế chạy nhanh không kịp phản ứng, dẫn tới va chạm giao thông, nhất là với các cháu học sinh khi qua đường. Gờ giảm tốc này nhắc tài xế giảm tốc độ, chú ý quan sát khi qua đây nên bà con, phụ huynh yên tâm hơn”.

Đối với đoạn Km 108+00 đến Km 131+300 qua khu vực phía Tây do doanh nghiệp quản lý có 4 trường học cạnh quốc lộ. Đơn vị đã hoàn thành thi công các hạng mục gờ giảm tốc, vạch kẻ đường cho người đi bộ và biển báo khu vực trường học từ trước Tết Nguyên đán 2026.