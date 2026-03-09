Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Phát hiện 2 quả đạn cối khi đào móng xây hàng rào

QUÝ HIỀN
(GLO)- Công an phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng vừa tiếp nhận và xử lý 2 quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện.

Trước đó, vào sáng 7-3, trong lúc điều khiển máy xúc đào móng xây hàng rào cho một hộ dân tại xóm Đông (tổ dân phố Tân Đức, phường An Nhơn), ông Phan Thanh Tiền (SN 1993) đã phát hiện một vật thể kim loại hoen rỉ, có hình dạng giống đầu đạn cối, dài khoảng 50 cm nằm sâu dưới lớp đất đang thi công.

glo-dan-coi.jpg
Quả đạn cối được cơ quan chức năng thu nhận.

Nhận thấy vật thể có thể gây nguy hiểm, ông Tiền lập tức dừng thi công, giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng báo tin cho Công an phường An Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng, bảo vệ khu vực và ngăn người dân hiếu kỳ tiếp cận. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự địa phương báo cáo cấp trên để điều động lực lượng chuyên trách xử lý.

Trong quá trình rà soát mở rộng khu vực, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một quả đạn cối khác có kích thước tương tự nằm gần vị trí ban đầu. Hai quả đạn cối sau đó đã được lực lượng chức năng thu nhận, xử lý theo quy định.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Đời sống

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Đời sống

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Xã hội

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

