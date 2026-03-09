Gia Lai: Phát hiện 2 quả đạn cối khi đào móng xây hàng rào

(GLO)- Công an phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng vừa tiếp nhận và xử lý 2 quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện.

Trước đó, vào sáng 7-3, trong lúc điều khiển máy xúc đào móng xây hàng rào cho một hộ dân tại xóm Đông (tổ dân phố Tân Đức, phường An Nhơn), ông Phan Thanh Tiền (SN 1993) đã phát hiện một vật thể kim loại hoen rỉ, có hình dạng giống đầu đạn cối, dài khoảng 50 cm nằm sâu dưới lớp đất đang thi công.

Quả đạn cối được cơ quan chức năng thu nhận.

Nhận thấy vật thể có thể gây nguy hiểm, ông Tiền lập tức dừng thi công, giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng báo tin cho Công an phường An Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng, bảo vệ khu vực và ngăn người dân hiếu kỳ tiếp cận. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự địa phương báo cáo cấp trên để điều động lực lượng chuyên trách xử lý.

Trong quá trình rà soát mở rộng khu vực, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một quả đạn cối khác có kích thước tương tự nằm gần vị trí ban đầu. Hai quả đạn cối sau đó đã được lực lượng chức năng thu nhận, xử lý theo quy định.