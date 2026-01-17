Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng kết công tác truyền thông về phòng tránh tai nạn bom, mìn trên địa bàn Gia Lai

(GLO)-Chiều 17-1, tại phường Thống Nhất, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

z7440272325538-a22040281ab90e24339df25b09f19fc5.jpg
Đại tá Nghiêm Xuân Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, 10 nạn nhân bom, mìn và các em học sinh đạt giải cuộc thi “Đại sứ học đường”.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Đến nay, Việt Nam còn bị ô nhiễm bom mìn vật nổ khoảng 5,57 triệu ha, chiếm hơn 17% diện tích đất tự nhiên trong cả nước. Số bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh hiện nằm rải rác tại 34/34 tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh biên giới phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Riêng tại Gia Lai, diện tích đất ô nhiễm bom mìn khoảng 173.667 ha, chiếm khoảng 29,44% diện tích tự nhiên.

z7440272336554-3c110632550ae46abbf4a6386826d58b.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2025, VNMAC phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, video clip, dự thảo nội dung tuyên truyền để Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các xã, phường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về tai nạn bom, mìn.

z7440324412654-68b953e683f7e95112832e095572e7a8.jpg
Ông Lương Văn Danh - Phó tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trao bằng khen cho các em học sinh đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, trường học lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các hoạt động tuyên truyền được ưu tiên tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn nguy cơ tồn lưu bom, mìn sau chiến tranh. Toàn tỉnh đã đăng tải 160 tin bài trên các nền tảng truyền thông, tổ chức 60 buổi truyền thông về bom mìn, thu hút 8 ngàn lượt người tham gia.

z7440296483573-61f49c2c10f21873e464e3f70cadf634.jpg
Ban tổ chức tặng 10 suất quà cho các nạn nhân do bom, mìn gây ra. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom, mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại” đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải 3 và 60 giải khuyến khích cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, VNMAC cũng đã hỗ trợ 10 nạn nhân bị tai nạn do bom mìn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

