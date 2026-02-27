Tiếp tục kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Tạo dư địa phát triển “tam nông”

(GLO)- Tháng 1-2026, Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt với biến động thị trường, chi phí đầu vào gia tăng và yêu cầu tái cơ cấu theo hướng bền vững, việc tiếp tục thực hiện chính sách này tạo thêm điểm tựa ổn định cho “tam nông”.

Theo Nghị quyết số 216, đối tượng và phạm vi miễn thuế giữ ổn định như quy định hiện hành, gồm toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; đất trồng cây hằng năm; đất làm muối; diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng cho hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp; thành viên HTX, liên hiệp HTX sản xuất nông nghiệp… Việc gia hạn bảo đảm tính kế thừa và tạo cơ sở pháp lý ổn định để triển khai.

Việc tiếp tục được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giúp nông dân xã Biển Hồ yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: S.C

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện từ năm 2001 và liên tục được điều chỉnh, gia hạn để phù hợp với tình hình thực tế. Trong thực tế, việc tiếp tục kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã và đang mang lại những tác động tích cực, trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người nông dân.

Miễn thuế đồng nghĩa với việc giảm bớt một khoản chi phí thường xuyên, giúp người sản xuất nông nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư, ổn định sinh kế.

Tỉnh Gia Lai có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, thông tin về việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được người dân phấn khởi đón nhận.

Bà Trần Thị Lý (thôn 6, xã Biển Hồ), người sở hữu 1 ha cà phê cho biết, trong điều kiện giá vật tư, nhân công tăng, việc tiếp tục được miễn thuế đến năm 2030 theo Nghị quyết số 216 giúp gia đình bà giảm bớt áp lực về chi phí, yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây.

Gia đình ông Phạm Văn Thành (thôn Thái Hà, xã Bờ Ngoong) có 3 ha cà phê, hồ tiêu, chanh dây, hơn chục năm nay chưa phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

“Nhà tôi trồng cà phê, tiêu, chanh dây, mọi chi tiêu đều trông vào đất vườn. Đất vườn là tư liệu sản xuất gắn trực tiếp với thu nhập, nên việc tiếp tục miễn thuế giúp người dân như chúng tôi bớt đi một phần gánh nặng trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn” - ông Thành bày tỏ.

Đối với bà Phạm Thị Đài (thôn Trung Bình, xã Xuân An), nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, cụ thể là làm 3 ha lúa và nuôi thêm 2 con bò. “Tôi rất mừng khi hay tin Nhà nước tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp” - bà Đài chia sẻ.

Trong khi đó, bà Lưu Thị Thạch - thành viên HTX Nông nghiệp Mỹ Cát (xã An Lương), cho rằng cùng với miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ thủy lợi phí, giống cây trồng đã tạo thêm động lực cho nông dân và HTX duy trì, phát triển sản xuất.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Biển Hồ trồng dâu tằm để tăng thu nhập. Ảnh: S.C

Đối với địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống và thu nhập người dân chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ông Cao Phi Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl - cho biết, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã chiếm tới 84,63% (quy mô dân số toàn xã là 16.640 người), sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chủ yếu của bà con nơi đây. Vì vậy, chính sách miễn thuế góp phần hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Trần Quang Thành - Phó Trưởng Thuế tỉnh, đánh giá việc tiếp tục thực hiện chính sách không chỉ hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế mà còn tạo dư địa phát triển sản xuất, góp phần ổn định khu vực nông thôn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 292/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15, ngành Thuế đã yêu cầu các đơn vị cơ sở triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời phối hợp địa phương tuyên truyền, rà soát, bảo đảm thủ tục, hồ sơ chính xác.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, sau khi miễn, giảm thuế đất nông nghiệp, số thu còn lại từ lĩnh vực này rất nhỏ, khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm; việc tiếp tục miễn thuế dự kiến làm hụt thu ngân sách nhà nước khoảng 7.500 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng nông dân.