Khởi công xây nhà cho 2 hộ nghèo tại xã Ia Hrú

(GLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa khởi công xây dựng nhà ở cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hai hộ được hỗ trợ là gia đình ông Rmah Vin (thôn Plei Dư) và ông Rmah Pri (thôn Ia Sâm). Đây đều là hộ nghèo, đang sinh sống trong những căn nhà xuống cấp và không có khả năng sửa chữa.

Theo đó, mỗi gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho các hộ khó khăn, đồng thời tạo khí thế thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.