Tổng vệ sinh bờ kè sông Côn thuộc khu vực làng nghề bánh, bún An Thái

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 8-5, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các bãi rác tự phát dọc bờ kè sông Côn thuộc khu vực làng nghề bánh, bún An Thái.

Đây là khu vực nhiều năm qua xảy ra tình trạng xả thải và vứt rác bừa bãi mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh qua bài viết “Ô nhiễm môi trường tại làng nghề bánh, bún An Thái”, đăng tải ngày 3-3-2026.

Các đơn vị và người dân dọn vệ sinh môi trường khu vực bờ kè sông Côn tại làng nghề bánh, bún An Thái (phường Bình Định). Ảnh: Lê Ngân

Tại đây, đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân địa phương cùng nhân viên Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác tại các điểm ô nhiễm.

Ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Để ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi, trong tháng 4-2026, phường đã cắm bảng cấm đổ rác tại đường bờ kè qua làng nghề.

Địa phương dựng biển cấm đổ rác tại đoạn đường bờ kè sông Côn. Ảnh: Lê Ngân

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền giúp người dân ý thức chung tay bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhất là tuyến đường dọc bờ kè sông Côn. Địa phương cũng vận động các hộ sản xuất bánh bún có biện pháp thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

“Sau khi làm sạch môi trường, phường bàn giao cho tổ dân phố An Thái để theo dõi, giám sát; không để tình trạng ô nhiễm tái diễn” - ông Trần Hoàng Khải thông tin.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Hè vui được gặp Bác Hồ

(GLO)- Được gặp Bác Hồ với thế hệ chúng tôi là phần thưởng vô cùng quý giá. Với những học sinh miền Nam, điều đó còn quý giá thêm hơn một chút nữa vì tất cả chúng tôi ai cũng khao khát được gặp Bác.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp "vì Nhân dân phục vụ"

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

