Tổng vệ sinh bờ kè sông Côn thuộc khu vực làng nghề bánh, bún An Thái

(GLO)- Ngày 8-5, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các bãi rác tự phát dọc bờ kè sông Côn thuộc khu vực làng nghề bánh, bún An Thái.

Đây là khu vực nhiều năm qua xảy ra tình trạng xả thải và vứt rác bừa bãi mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh qua bài viết “Ô nhiễm môi trường tại làng nghề bánh, bún An Thái”, đăng tải ngày 3-3-2026.

Các đơn vị và người dân dọn vệ sinh môi trường khu vực bờ kè sông Côn tại làng nghề bánh, bún An Thái (phường Bình Định). Ảnh: Lê Ngân

Tại đây, đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân địa phương cùng nhân viên Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác tại các điểm ô nhiễm.

Ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Để ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi, trong tháng 4-2026, phường đã cắm bảng cấm đổ rác tại đường bờ kè qua làng nghề.

Địa phương dựng biển cấm đổ rác tại đoạn đường bờ kè sông Côn. Ảnh: Lê Ngân

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền giúp người dân ý thức chung tay bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhất là tuyến đường dọc bờ kè sông Côn. Địa phương cũng vận động các hộ sản xuất bánh bún có biện pháp thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

“Sau khi làm sạch môi trường, phường bàn giao cho tổ dân phố An Thái để theo dõi, giám sát; không để tình trạng ô nhiễm tái diễn” - ông Trần Hoàng Khải thông tin.