Phường Diên Hồng truyền thông chăm sóc sức khỏe, phòng - chống tảo hôn và xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Sáng 31-5, Hội LHPN phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe, phòng - chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kỹ năng xây dựng và vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam năm 2026 tại thôn Pleiku Roh.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cấp ủy Chi bộ thôn Pleiku Roh, các chi hội trưởng phụ nữ cùng 70 hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức về phòng - chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đồng thời, hội viên phụ nữ còn được trang bị những kỹ năng cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Qua hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Hội LHPN phường Diên Hồng trao 5 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Hội LHPN phường Diên Hồng đã trao 5 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Pleiku Roh, góp phần động viên, khích lệ các hội viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.