Gia Lai phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 500/100.000 trẻ

(GLO)- Theo thống kê, trong năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai có 5.861 trẻ em bị tai nạn, thương tích; trong đó có 114 trường hợp tử vong, riêng đuối nước chiếm 67 trường hợp.

Trước thực trạng này, ngày 28-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 933.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các vụ tai nạn, thương tích ở trẻ em, chiếm 58,7% tổng số trường hợp tử vong.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông; rà soát các khu vực nguy hiểm; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại ao, hồ, sông, suối; tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã, phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 61.000 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”; 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Toàn tỉnh hiện có 38 bể bơi đang hoạt động tại cộng đồng; từ năm 2021 đến nay đã tổ chức 155 lớp dạy bơi miễn phí cho 6.540 trẻ em.

Nhiều địa phương tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em. Ảnh: Thảo Khuy

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận định công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Địa bàn tỉnh có nhiều sông, suối, ao, hồ, đập, biển tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; tỷ lệ trẻ em biết bơi an toàn còn thấp; nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn của một bộ phận phụ huynh, người chăm sóc trẻ còn hạn chế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình, nhất là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho trẻ em.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 500/100.000 trẻ; giảm tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 12/100.000 trẻ em; hằng năm giảm từ 5-10% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 30 xã, phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 100.000 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”; duy trì 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn.

Tỉnh cũng phấn đấu 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích; 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 60% trẻ em biết bơi an toàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích; nhân rộng mô hình dạy bơi an toàn; kiểm tra các khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn; nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho cán bộ y tế, giáo viên và cộng tác viên cơ sở.