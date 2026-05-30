Gia Lai phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 500/100.000 trẻ

THẢO KHUY
(GLO)- Theo thống kê, trong năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai có 5.861 trẻ em bị tai nạn, thương tích; trong đó có 114 trường hợp tử vong, riêng đuối nước chiếm 67 trường hợp.

Trước thực trạng này, ngày 28-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 933.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các vụ tai nạn, thương tích ở trẻ em, chiếm 58,7% tổng số trường hợp tử vong.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông; rà soát các khu vực nguy hiểm; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại ao, hồ, sông, suối; tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã, phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 61.000 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”; 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Toàn tỉnh hiện có 38 bể bơi đang hoạt động tại cộng đồng; từ năm 2021 đến nay đã tổ chức 155 lớp dạy bơi miễn phí cho 6.540 trẻ em.

Nhiều địa phương tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em. Ảnh: Thảo Khuy

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận định công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Địa bàn tỉnh có nhiều sông, suối, ao, hồ, đập, biển tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; tỷ lệ trẻ em biết bơi an toàn còn thấp; nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn của một bộ phận phụ huynh, người chăm sóc trẻ còn hạn chế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình, nhất là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho trẻ em.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 500/100.000 trẻ; giảm tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 12/100.000 trẻ em; hằng năm giảm từ 5-10% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 30 xã, phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 100.000 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”; duy trì 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn.

Tỉnh cũng phấn đấu 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích; 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 60% trẻ em biết bơi an toàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích; nhân rộng mô hình dạy bơi an toàn; kiểm tra các khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn; nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho cán bộ y tế, giáo viên và cộng tác viên cơ sở.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

"Chợ heo" di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

