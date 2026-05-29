Phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”

(GLO)- Sáng 29-5, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2026, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TTXVN

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự và chủ trì lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” hướng đến mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em, đồng thời hỗ trợ trẻ phát triển lành mạnh, tích cực và nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, góp phần hình thành thế hệ “công dân số” của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Qua chương trình góp phần hình thành và phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý hoạt động của trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Chương trình đặt ra một số chỉ tiêu như: phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng.

Xây dựng và triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn, hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu chỉ đạo và phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Chưa bao giờ trẻ em lớn lên trong một thế giới đặc biệt như ngày nay. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, các cháu có thể học tập, khám phá tri thức và kết nối với cả thế giới rộng lớn. Không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần trong học tập, vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em. Nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ khiến chúng ta không thể không trăn trở.

Đó có thể là những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống của trẻ em mỗi ngày, là những lời xúc phạm, đe dọa; hay những cú nhấp chuột tưởng như vô hại nhưng lại dẫn đến lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân và rất nhiều nguy cơ mà trẻ em chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Điều đáng suy nghĩ là các nguy cơ đó không còn ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong chiếc điện thoại thông minh. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hành động đồng bộ hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và thiết thực, cụ thể hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Quan điểm, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là mọi trẻ em đều được sống an toàn, yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện và có cơ hội bình đẳng, đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển con người và phát triển bền vững của đất nước. Để góp phần thực hiện quan điểm, mục tiêu đó, việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách và là chiến lược lâu dài.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hành động từ Trung ương cho đến cộng đồng dân cư.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2031” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách. Hoạt động phối hợp liên ngành phải chặt chẽ, chủ động hơn trong việc cảnh báo sớm, phòng ngừa, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Đồng thời, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em. Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành…

Tại lễ phát động, 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Ban tổ chức tặng các phần quà. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng tổ chức phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2031” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban tổ chức đã tặng quà cho 18 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

