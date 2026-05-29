(GLO)- Sáng 29-5, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2026, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TTXVN

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự và chủ trì lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” hướng đến mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em, đồng thời hỗ trợ trẻ phát triển lành mạnh, tích cực và nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, góp phần hình thành thế hệ “công dân số” của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Qua chương trình góp phần hình thành và phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý hoạt động của trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Chương trình đặt ra một số chỉ tiêu như: phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng.

Xây dựng và triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn, hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu chỉ đạo và phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Chưa bao giờ trẻ em lớn lên trong một thế giới đặc biệt như ngày nay. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, các cháu có thể học tập, khám phá tri thức và kết nối với cả thế giới rộng lớn. Không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần trong học tập, vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em. Nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ khiến chúng ta không thể không trăn trở.

Đó có thể là những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống của trẻ em mỗi ngày, là những lời xúc phạm, đe dọa; hay những cú nhấp chuột tưởng như vô hại nhưng lại dẫn đến lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân và rất nhiều nguy cơ mà trẻ em chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Điều đáng suy nghĩ là các nguy cơ đó không còn ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong chiếc điện thoại thông minh. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hành động đồng bộ hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và thiết thực, cụ thể hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Quan điểm, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là mọi trẻ em đều được sống an toàn, yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện và có cơ hội bình đẳng, đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển con người và phát triển bền vững của đất nước. Để góp phần thực hiện quan điểm, mục tiêu đó, việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách và là chiến lược lâu dài.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hành động từ Trung ương cho đến cộng đồng dân cư.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2031” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách. Hoạt động phối hợp liên ngành phải chặt chẽ, chủ động hơn trong việc cảnh báo sớm, phòng ngừa, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Đồng thời, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em. Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành…

Tại lễ phát động, 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Ban tổ chức tặng các phần quà. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng tổ chức phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2031” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban tổ chức đã tặng quà cho 18 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.