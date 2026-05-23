(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34.

Đại tá Bùi Xuân Ninh - Phó Cục trưởng Cục Doanh trại làm trưởng đoàn công tác.

Đại tá Bùi Xuân Ninh kiểm tra doanh trại tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10). Ảnh: Chiến Thắng

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường, công tác quản lý, sử dụng điện nước, vệ sinh doanh cụ, doanh trại; đồng thời đánh giá kết quả xây dựng nền nếp chính quy trong quản lý, khai thác doanh trại tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 34.

Qua kiểm tra cho thấy: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác doanh trại.

Hệ thống nhà ở, nhà làm việc, khu tăng gia sản xuất, khuôn viên đơn vị được quy hoạch khoa học, bảo đảm chính quy, thống nhất. Cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp được duy trì thường xuyên; hệ thống pa nô, khẩu hiệu, biển bảng được củng cố, sắp xếp đúng quy định.

Đối với công tác chuẩn bị hội thi, các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, củng cố toàn diện các nội dung theo tiêu chí đề ra.

Nhiều mô hình, sáng kiến trong xây dựng doanh trại chính quy, quản lý doanh cụ, tiết kiệm điện, nước và bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34. Ảnh: Chiến Thắng

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Xuân Ninh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Quân đoàn 34 đạt được trong công tác doanh trại và chuẩn bị hội thi.

Phó Cục trưởng Cục Doanh trại cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn hạn chế; duy trì nghiêm nền nếp chính quy; nâng cao chất lượng quản lý, khai thác doanh trại; bảo đảm tốt điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập và công tác cho bộ đội.

Đại tá Bùi Xuân Ninh đề nghị Quân đoàn 34 tổ chức tốt Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” nhằm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy doanh trại và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.