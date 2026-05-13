Nâng cao chất lượng huấn luyện, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân

(GLO)- Huấn luyện sát thực tế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với phát huy vai trò bộ đội chính quy tại cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ được Bộ CHQS tỉnh tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Ảnh: H.P

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước. Quá trình luyện tập diễn ra khoa học, chặt chẽ; hành động của người chỉ huy rõ ràng, sát thực tế; khả năng xử trí tình huống linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - cho biết: Việc luyện tập nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ, khả năng tác chiến, tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; đồng thời kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong các tình huống quốc phòng.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện áp chế phương tiện bay không người lái, bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện. Ảnh: H.P

Song song với đó, công tác huấn luyện được Bộ CHQS tỉnh tổ chức theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, bám sát phương châm “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; nâng cao khả năng sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành làm chính.

Chiến sĩ mới ở Trung đoàn 991 nhận "hoa bắn giỏi" khi huấn luyện bắn súng. Ảnh: P.A

Ngay sau khi tiếp nhận hơn 500 chiến sĩ mới, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế và triển khai công tác huấn luyện theo đúng kế hoạch.

Thượng tá Lê Hải Âu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 991 - cho biết: Đơn vị chú trọng huấn luyện các nội dung cơ bản như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thể lực và giáo dục chính trị; đồng thời tăng cường thực hành, rèn luyện động tác thuần thục, chính xác.

Quá trình huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, khoa học, sát thực tế, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng nắm vững kiến thức, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phương tiện xe thiết giáp tham gia huấn luyện thực hành để luôn cơ động SSCĐ. Ảnh: H.P

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao. Giai đoạn 2020-2025, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 79,12%, tăng 3,62% so với giai đoạn trước.

Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh còn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện. Riêng trong đầu năm 2026, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng 75 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua đánh giá của Bộ CHQS tỉnh có 20 sản phẩm tiêu biểu sẽ được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ.

Củng cố quốc phòng từ cơ sở

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, LLVT tỉnh Gia Lai còn triển khai hiệu quả chủ trương của Trung ương về việc đưa bộ đội chính quy về cơ sở.

Ngay sau khi được phân công về địa bàn, đội ngũ sĩ quan quân đội đã nhanh chóng tiếp cận thực tiễn, bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc tổ chức tuần tra đêm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: H.P

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc, Trung tá Võ Hồng Quang đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; duy trì trực SSCĐ, hoạt động tuần tra địa bàn; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân thuộc quyền; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được Ban CHQS phường thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đạt hiệu quả.

Trung tá Võ Hồng Quang cho hay: Đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc từ cơ sở.

Dưới sự tham mưu của Ban CHQS xã, xã Kon Gang đã xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Kon Gang giúp nhân dân thu hoạch cà phê. Ảnh: Chu Lý

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kon Gang - cho biết: Những ngày này, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện trên thao trường, lực lượng dân quân của xã còn tích cực tham gia công tác dân vận, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ đông xuân, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Việc bố trí sĩ quan quân đội tham gia Ban CHQS cấp xã đã tăng cường hiệu quả phối hợp lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, phòng thủ dân sự theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - khẳng định: Đội ngũ sĩ quan chính quy với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đã và đang góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án sát thực tế; đồng thời chủ động phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.