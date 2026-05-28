Công ty Hợp tác kinh tế 385 sơ kết công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự địa bàn

Dự hội nghị về phía địa phương có các đồng chí: Khun Sạ Vẳn - Vên Nạ Sỏn - Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện Samakkhixay; Khăm Bay - Kẹo Ma Ni - Phó Bí thư huyện Phu Vông; đại diện Công an tỉnh Attapeu; Công an các huyện, cán bộ các cụm bản, trưởng bản cùng các lực lượng phối hợp trên địa bàn.

Thượng tá Cù Đức Mậu - Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Sinh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Công ty Hợp tác kinh tế 385 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm, Công ty phối hợp tổ chức 9 đợt tuyên truyền pháp luật, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành cho gần 500 lượt người lao động thuộc 8 bản của 2 huyện Samakhixay và Phu Vông.

Các lực lượng phối hợp duy trì thường xuyên công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm ngay từ cơ sở.

Đồng chí A Lun Sắc - Đệt Ăm Phon - Trưởng Công an huyện Phu Vông phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Trường Sinh

Cùng với đó, Công ty phối hợp hiệu quả với các bản, cụm bản trong quản lý đất sản xuất, bảo vệ vườn cây; hỗ trợ lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vật tư, sản phẩm với tổng kinh phí hơn 374 triệu kíp, tương đương 467,5 triệu đồng.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo 2 huyện Samakkhixay và Phu Vông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Công ty Hợp tác kinh tế 385 trong phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế gắn với chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Dịp này, Công ty Hợp tác kinh tế 385 đã khen thưởng 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn và quản lý, bảo vệ vật tư, sản phẩm năm 2025.

Thượng tá Cù Đức Mậu - Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385 trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn và quản lý, bảo vệ vật tư, sản phẩm năm 2025. Ảnh: Trường Sinh

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Cù Đức Mậu - Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385 - nhấn mạnh: Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý, bảo vệ vật tư, sản phẩm; đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.