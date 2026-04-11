Binh đoàn 15 thăm, chúc Tết Bunpimay và kiểm tra Dự án cụm bản Mường Chăm tại Lào

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 5 đến 11-4, Đoàn công tác của Binh đoàn 15 đã sang thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị bạn và kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cụm bản Mường Chăm tại tỉnh Bolikhamxay.

Đoàn công tác do Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Saichay Kommasith - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đón tiếp đoàn cán bộ Binh đoàn 15 sang thăm, chúc Tết. Ảnh: Thanh Quý

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển tuyến biên giới Lào - Việt Nam; Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện; Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào; chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, cùng một số đơn vị, đội sản xuất của Công ty Hợp tác Kinh tế 385 tại tỉnh Attapeu.

Đoàn công tác Binh đoàn 15 thăm, chúc Tết tại Tổng cục hậu cần (Quân đội nhân dân Lào). Ảnh: Thanh Quý

Tại các điểm đến, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Đại tá Trần Ngọc Hải đã gửi tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nước bạn Lào lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng thời, Đại tá Trần Ngọc Hải cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan, đơn vị bạn thời gian qua đối với Binh đoàn 15 trong thực hiện nhiệm vụ trên đất Lào.

Thông tin với các cơ quan, đơn vị bạn, lãnh đạo Binh đoàn 15 cho biết, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng 2 nước, cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Binh đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các dự án hợp tác tại Lào được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại tá Trần Ngọc Hải cùng đoàn công tác kiểm tra các công trình Dự án cụm bản Mường Chăm. Ảnh: Thanh Quý

Đối với Dự án cụm bản Mường Chăm, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai các hạng mục công trình. Theo báo cáo, đến nay, công tác rà phá bom mìn, xử lý mặt bằng cơ bản hoàn thành; một số hạng mục như trạm xá, trường học, nhà ở đang được triển khai đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm lo đời sống, khám - chữa bệnh, tặng quà… tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong khu vực dự án.

Đoàn công tác Binh đoàn 15 tham gia lễ buộc chỉ cổ tay nhân dịp Tết Bunpimay tại Lào. Ảnh: Thanh Quý

Nhân dịp này, lãnh đạo Binh đoàn 15 mong muốn các cơ quan, đơn vị của bạn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường phối hợp trong triển khai các dự án, nhất là Dự án cụm bản Mường Chăm; đồng thời, mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật.