Bộ Quốc phòng Lào tặng Huân chương Anh dũng cho 5 cá nhân thuộc Binh đoàn 15

(GLO)- Chiều 20-3, Trung tướng Đươn Sạ Vẳn - Sải Phim Khăm Pạ Thum - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Anh dũng cho 5 cá nhân thuộc Binh đoàn 15.

Tham dự lễ về phía Binh đoàn 15 có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 15.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao Huân chương Anh dũng hạng nhì cho 2 đồng chí Phó Tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: Huy Toàn

Theo đó, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao Huân chương Anh dũng hạng nhì cho 2 Phó Tư lệnh Binh đoàn là Đại tá Khuất Bá Cao và Đại tá Nguyễn Hồng Lam.

Đồng thời, trao Huân chương Anh dũng hạng ba cho Thượng tá Cù Đức Mậu - Giám đốc Công ty 385; Thượng tá Nguyễn Xuân Hiển - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 21 và Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty 385.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao Huân chương Anh dũng hạng ba cho các cá nhân thuộc Binh đoàn 15. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Khuất Bá Cao nhấn mạnh: Tình đoàn kết Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt được lãnh đạo 2 nước đặt nền móng.

Đó là mối quan hệ được xây dựng bằng tình đoàn kết, sự tin cậy; được thử thách qua khó khăn, gian khổ và được gìn giữ bằng cả mồ hôi, máu xương của nhiều thế hệ. Đặc biệt cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 được công tác và gắn bó với 15 bản thuộc 5 huyện của 2 tỉnh Attapeu, Bolikhamxay (Lào).

Binh đoàn 15 có 5 cá nhân vinh dự được Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Anh dũng. Đây là phần thưởng cao quý, đồng thời là sự ghi nhận, là tình cảm và sự tin tưởng mà nước bạn Lào dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Binh đoàn 15.

Quang cảnh buổi lễ. ﻿Ảnh: Huy Toàn

Trung tướng Đươn Sạ Vẳn - Sải Phim Khăm Pạ Thum bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của nhân dân Việt Nam anh em; đồng thời nhìn nhận sự hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng toàn diện, sâu rộng, thực chất.

Trong đó, Binh đoàn 15 được đánh giá cao với nhiều hỗ trợ hiệu quả cho quân đội và nhân dân Lào, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước.

