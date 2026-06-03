Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Tại Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), việc ứng dụng nền tảng mạng xã hội đã giúp đơn vị nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội. Thông tin được truyền tải nhanh, đồng thời tạo điều kiện để gia đình phối hợp cùng đơn vị trong công tác giáo dục, động viên chiến sĩ.

Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34. Ảnh: N.T

​Binh nhì A Khang - chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thông tin 29 - nhìn nhận: “Giá trị lớn nhất của mô hình là tạo sự gắn kết giữa đơn vị, chiến sĩ và gia đình. Những hình ảnh từ đơn vị gửi về qua nhóm Zalo giúp gia đình hiểu rõ hơn về cuộc sống trong quân ngũ, từ đó giảm bớt lo lắng và tạo thêm động lực để bản thân tôi phấn đấu”.

Trung úy Ngô Văn Minh - Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thông tin 29 - cho hay: Kênh Zalo giúp đơn vị vừa kịp thời thông tin, vừa tiếp nhận phản hồi từ gia đình chiến sĩ. Nhờ đó, nhiều vấn đề phát sinh được xử lý sớm, tránh tích tụ tâm lý kéo dài trong bộ đội.

“Thực tiễn triển khai cho thấy mô hình không chỉ dừng lại ở việc kết nối đơn thuần mà còn tạo ra không gian tương tác đa chiều. Các gia đình có thể động viên con em, đồng thời hiểu hơn về đặc thù huấn luyện, sinh hoạt trong quân đội. Điều này góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác quản lý bộ đội. Có thể nói mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực khi 100% gia đình chiến sĩ đều ủng hộ và tham gia” - Trung úy Ngô Văn Minh nói.

Tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5), các đại đội trực thuộc đều xây dựng nhóm Zalo riêng để kết nối với gia đình chiến sĩ. Mỗi nhóm do cán bộ đại đội trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm lựa chọn, kiểm duyệt nội dung trước khi chia sẻ. Những hình ảnh về huấn luyện, tăng gia sản xuất, sinh hoạt văn hóa, thể thao hay đời sống thường ngày của bộ đội được cập nhật định kỳ, giúp gia đình nắm bắt kịp thời quá trình rèn luyện của con em mình.

Cách làm này tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của phụ huynh. Thay vì chỉ nhận thông tin gián tiếp hoặc chờ đợi thư từ như trước đây, gia đình có thể quan sát trực tiếp đời sống quân ngũ qua hình ảnh, video. Điều đó giúp giảm tâm lý lo lắng, đồng thời tăng niềm tin vào môi trường huấn luyện, kỷ luật của đơn vị.

Tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5), các đại đội trực thuộc đều xây dựng nhóm Zalo riêng để kết nối với gia đình chiến sĩ. Ảnh: N.T

Trung úy Trần Đình Nhật Nam - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 2 - cho biết: “Việc duy trì nhóm Zalo giúp đơn vị chủ động hơn trong phối hợp với gia đình. Khi có chiến sĩ gặp khó khăn về tâm lý, chưa thích nghi với cường độ huấn luyện, cán bộ có thể trao đổi nhanh với người thân chiến sĩ để cùng tìm giải pháp động viên, hỗ trợ kịp thời”.

Thực tế cho thấy, đối với chiến sĩ mới, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn đầu nhập ngũ. Nhiều chiến sĩ còn bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng khi thấy gia đình thường xuyên theo dõi, động viên qua nhóm, tinh thần đã dần ổn định hơn. Sự kết nối này trở thành điểm tựa tinh thần giúp bộ đội yên tâm rèn luyện.

Không chỉ chiến sĩ, nhiều phụ huynh cũng ghi nhận hiệu quả tích cực của mô hình. Chị Hà Thị Kiều (xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), có con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 2 cho rằng: “Trước đây gia đình thường xuyên lo lắng do thiếu thông tin chính thống. Từ khi tham gia nhóm Zalo, việc theo dõi hình ảnh sinh hoạt của con giúp gia đình an tâm hơn, nhất là khi có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ đơn vị khi cần thiết”.

Theo Đại tá Lê Sỹ Hùng - Chính ủy Sư đoàn 2, mô hình nhóm Zalo đã được đơn vị duy trì nhiều năm và ngày càng phát huy hiệu quả trong điều kiện chuyển đổi số. Sự kết nối giữa hậu phương và đơn vị không chỉ hỗ trợ công tác quản lý mà còn tạo nền tảng tinh thần quan trọng giúp chiến sĩ yên tâm công tác.

Những tin nhắn ngắn, những hình ảnh giản dị nơi thao trường cùng sự sẻ chia từ gia đình đã góp phần tạo nên một mạng lưới kết nối bền chặt. Đó không chỉ là cầu nối thông tin, mà còn là cầu nối niềm tin, giúp bộ đội vững vàng hơn trên hành trình rèn luyện và trưởng thành.