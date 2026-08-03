Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tọa đàm nghiên cứu lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 3-8, Quân đoàn 34 và Học viện Lục quân tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nghiên cứu lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh, tiến công địch cơ động trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ trì tọa đàm có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện Lục quân. Cùng dự tọa đàm còn có cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện Lục quân và đại biểu các cơ quan, phòng chức năng thuộc Quân đoàn 34.

toa-dam-nghien-cuu-ly-luan-chien-thuat-su-doan-bo-binh-duoc-bien-che-hoa-luc-manh.jpg
Tọa đàm nghiên cứu lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh. Ảnh: N.T

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, sử dụng lực lượng, phương thức tác chiến của sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Nhiều tham luận đánh giá tác động của sự phát triển khoa học - công nghệ quân sự, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới đối với nghệ thuật tác chiến; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện lý luận chiến thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng; sử dụng hỏa lực, cơ động và bảo đảm tác chiến, đồng thời bổ sung những luận cứ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Nhiều đại biểu khẳng định việc nghiên cứu, phát triển lý luận chiến thuật cần bám sát thực tiễn chiến tranh hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

2aoboqort4rdvf3bu9qnv7eqeu9zdoaff8gij2ps.jpg
Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.T

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh: Các tham luận và kết quả nghiên cứu là nguồn tư liệu khoa học có giá trị, góp phần bổ sung, phát triển lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện và diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Chính trị

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null