(GLO)- Sáng 3-8, Quân đoàn 34 và Học viện Lục quân tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nghiên cứu lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh, tiến công địch cơ động trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ trì tọa đàm có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hậu - Phó Giám đốc Học viện Lục quân. Cùng dự tọa đàm còn có cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện Lục quân và đại biểu các cơ quan, phòng chức năng thuộc Quân đoàn 34.

Tọa đàm nghiên cứu lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh. Ảnh: N.T

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, sử dụng lực lượng, phương thức tác chiến của sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Nhiều tham luận đánh giá tác động của sự phát triển khoa học - công nghệ quân sự, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới đối với nghệ thuật tác chiến; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện lý luận chiến thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng; sử dụng hỏa lực, cơ động và bảo đảm tác chiến, đồng thời bổ sung những luận cứ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Nhiều đại biểu khẳng định việc nghiên cứu, phát triển lý luận chiến thuật cần bám sát thực tiễn chiến tranh hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.T

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh: Các tham luận và kết quả nghiên cứu là nguồn tư liệu khoa học có giá trị, góp phần bổ sung, phát triển lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện và diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.