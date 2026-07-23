“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Điểm tựa từ lòng dân

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân nơi biên cương.

Hơn 10 năm qua, CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” thuộc Hội LHPN xã Ia Nan trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

CLB có 30 hội viên phụ nữ sinh sống tại các thôn, làng giáp biên. Hằng năm, CLB phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức 2 đợt tuần tra đường biên vào tháng 4 và tháng 10; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không xâm canh, xâm cư trái phép, hướng dẫn nhận biết đường biên, cột mốc để cùng bảo vệ biên cương.

CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” của Hội LHPN xã Ia Nan tham gia tuần tra đường biên cùng lực lượng bộ đội Biên phòng. Ảnh: Trần Thúy

Gia đình chị Rơ Lan H’Phim (làng Nú) có hơn 1 ha điều gần khu vực đường biên. Tham gia CLB từ khi thành lập năm 2015, chị luôn coi việc bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm của mình và của mỗi người dân.

Trong quá trình sản xuất, chị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý quan sát, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường đều kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng.

Theo chị Đỗ Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan kiêm Chủ nhiệm CLB, thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức và trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ngày càng được nâng cao.

Người dân tích cực phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân.

Già làng Rơ Lan Hlết (xã Ia Mơ) tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ biên giới. Ảnh: P.D

Còn lại làng Klăh (xã Ia Mơ), với quy mô dân số đông và địa bàn rộng hơn sau sáp nhập, khối lượng công việc của già làng Rơ Lan HLết cũng nhiều hơn trước.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại địa phương, lại am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Jrai, ông luôn nhận được sự tin tưởng, quý trọng của bà con.

Bằng sự gần gũi, kiên trì và tinh thần trách nhiệm, già HLết thường xuyên vận động bà con không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, không vượt biên, không xâm canh, xâm cư và nâng cao ý thức bảo vệ biên giới. Nhờ cách làm kiên trì, hiệu quả, nhiều hộ dân trong làng đã trở thành những “tai mắt” tin cậy của lực lượng chức năng.

Củng cố thế trận lòng dân từ cơ sở

Để “lá chắn mềm” phát huy hiệu quả, lực lượng bộ đội Biên phòng luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, nhiều chương trình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”... được triển khai, vừa hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vừa tăng cường gắn kết tình quân - dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng bảo vệ biên giới.

Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”, ngày 10-7 vừa qua, Đồn Biên phòng Ia Chia đã trao sinh kế cho 3 hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Chia.

Nhận heo giống, bà Siu Phiếu (SN 1977, hộ nghèo ở làng Beng) cho biết sẽ nỗ lực chăm sóc để phát triển kinh tế gia đình; đồng thời giáo dục con cháu, vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay giữ gìn bình yên buôn làng.

Đồn Biên phòng Ia Chia trao sinh kế cho 3 hộ nghèo của xã Ia Chia. Ảnh: P.D

Cùng với công tác an sinh, Đồn Biên phòng Ia Chia chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Trung tá Nguyễn Thanh Bảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chia - cho biết: Đơn vị phân công đảng viên phụ trách từng thôn, làng để bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng mã QR “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Cùng với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh.

Bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch - cho biết: Địa phương duy trì hiệu quả các tổ tự quản về an ninh trật tự; tăng cường phối hợp giữa công an, quân sự với đồn biên phòng trong quản lý, bảo vệ địa bàn.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy vai trò nêu gương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Từ các mô hình tự quản, sự gương mẫu của già làng, người có uy tín cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng, “thế trận lòng dân” nơi biên giới ngày càng được củng cố.

Khi mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, “lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc tiếp tục được bồi đắp, góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và tạo nền tảng để vùng biên phát triển bền vững.