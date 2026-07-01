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Gia Lai - Ratanakiri tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới

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ĐÌNH ĐỨC
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(GLO)- Ngày 29-6, tại huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các huyện Oyadav và Andoung Meas tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thời gian qua, lực lượng Công an Gia Lai và Ratanakiri đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xuất, nhập cảnh và cư trú trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

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Lực lượng công an hai tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, ma túy và buôn lậu qua biên giới.

Các bên cũng thống nhất duy trì giao ban định kỳ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân khu vực biên giới; ngăn chặn tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép; đồng thời tiếp tục hỗ trợ Đội K52 tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

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