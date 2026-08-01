BĐBP tỉnh Gia Lai trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(GLO)- Chiều 31-7, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Lúc 22 giờ 50 phút ngày 15-4, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh), Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra xe tải đông lạnh biển kiểm soát 72A-924.65 tại khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Nhơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe do ông Nguyễn Văn Tân điều khiển đang vận chuyển 3.228kg mực khô nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua xác minh, số hàng hóa thuộc sở hữu của bà Phan Thị Hằng (trú tại xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh) được vận chuyển từ TP. Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

BĐBP tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Công Cường

Chưa đầy 24 giờ sau, ngày 16-4, tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe tải đông lạnh biển kiểm soát 92E-013.20 do ông Nguyễn Lước điều khiển. Theo đó, trên xe có 7.100kg mực khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa do bà Nguyễn Thị Kim Thoàn thu gom tại cảng cá Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Qua 2 vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 10,3 tấn mực khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ. BĐBP tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng liên quan với tổng số tiền 320 triệu đồng; đồng thời xử lý toàn bộ tang vật theo quy định của pháp luật, nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho 4 tập thể, 12 cá nhân; trao giấy khen của BĐBP tỉnh cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy trên khu vực biên giới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng trao thưởng 40 triệu đồng cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và Phòng Cảnh sát Công an tỉnh; trao 25 triệu đồng cho Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.