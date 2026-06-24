Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Sáng 24-6, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và triển khai một số nội dung theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng các văn kiện pháp lý, điều ước quốc tế và thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.D

Đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác phân giới, cắm mốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và vùng biển. Công tác tuyên truyền, đấu tranh chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt công tác huấn luyện, luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng hiệp đồng xử lý các tình huống.

Đơn vị chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh theo đúng chủ trương, đối sách.

Chủ tịch UBND xã Ia Nan Nguyễn Trọng Quỳnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.D

Cùng với đó, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng triển khai triển khai hiệu quả công tác phòng - chống tội phạm; chủ động xây dựng, triển khai các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ và đợt cao điểm đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Công tác đối ngoại Biên phòng, đối ngoại nhân dân được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và quản lý đất quốc phòng được triển khai đồng bộ, bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất và xử lý các vụ việc, sự kiện biên giới theo đúng chủ trương và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả công tác phân giới cắm mốc; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển.

Đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê-ga”; triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”; thực hiện các chuyên án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai hiện có hơn 80 km đường biên giới trên đất liền và khoảng 134 km đường bờ biển. Vì vậy, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phân giới, cắm mốc; tăng cường đấu tranh phòng - chống tội phạm, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng - chống tội phạm và tìm kiếm cứu nạn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát cửa khẩu, cảng biển; phối hợp với địa phương và các lực lượng liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.