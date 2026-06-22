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Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức lớp học hè cho học sinh khu vực biên giới

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THANH BÌNH
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(GLO)- Thực hiện chương trình phối hợp chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Ia Púch (BĐBP tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lớp học hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn xã Ia Púch.

Trong thời gian tham gia lớp học, các em học sinh được ôn tập, củng cố kiến thức các môn Toán và Tiếng Việt; đồng thời được tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

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Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Púch luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện nay, đơn vị đang nhận nuôi 01 học sinh theo Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”; hỗ trợ 04 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” và 30 học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Thông qua việc tổ chức lớp học hè cùng các chương trình hỗ trợ học sinh, Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, tiếp sức cho học sinh vùng biên có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

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