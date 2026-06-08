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Bộ đội Biên phòng Gia Lai góp sức xây trường học vùng biên

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang trực tiếp hỗ trợ xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch), góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Chung sức đẩy nhanh tiến độ công trình

Những ngày đầu tháng 6, tại công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Bên cạnh nguồn nhân lực của đơn vị thi công, 35 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng có mặt tham gia hỗ trợ xây dựng nhiều hạng mục như phòng học, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia hỗ trợ xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch. Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia hỗ trợ xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch. Ảnh: Nguyễn Tú

Từ nhiệm vụ quen thuộc là tuần tra, bảo vệ biên giới, những người lính nay đảm nhận thêm công việc vận chuyển, bốc dỡ vật liệu, phụ hồ, dọn dẹp mặt bằng. Dưới sự hướng dẫn của đơn vị thi công, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng hòa nhịp với tiến độ chung của công trường, góp phần bổ sung đáng kể nhân lực trong giai đoạn cao điểm.

Được giao chỉ huy lực lượng biên phòng tham gia hỗ trợ xây dựng công trình, Trung tá Phạm Tiến Sỹ - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết: Cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ phù hợp với sức khỏe, năng lực và phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để nâng cao hiệu quả công việc.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm, trách nhiệm của BĐBP đối với đồng bào vùng biên. Vì vậy, chúng tôi luôn quán triệt để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa công trình, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Rơ Lan Thức - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan thì chia sẻ: “Đơn vị đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng trường học ở xã Ia Púch. Đây là nhiệm vụ nằm trong kế hoạch chung của BĐBP tỉnh nhằm phục vụ mục tiêu chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Lực lượng biên phòng chủ yếu đảm nhận các phần việc phụ trợ như vận chuyển, bốc dỡ vật liệu và phụ hồ.

Từ khi tăng cường lực lượng, tiến độ thi công có chuyển biến rõ rệt. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí ăn nghỉ tại tổ công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Púch và một số nhà dân gần công trường để bảo đảm sinh hoạt, thi công công trình”.

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới của tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Đến nay, toàn dự án đạt khoảng 47% khối lượng xây lắp, song tiến độ vẫn chậm từ 15 - 40 ngày so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Trung Quyến - đại diện đơn vị thi công tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch - cho biết: “Trong bối cảnh mùa mưa đến gần, tăng cường nhân lực là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ. Sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng giúp nhà thầu giảm áp lực, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành”.

Ươm những hàng cây xanh cho ngôi trường mới

Cùng với hỗ trợ xây dựng công trình trường học ở xã Ia Púch, BĐBP tỉnh còn triển khai chương trình trồng cây xanh tại các trường học vùng biên nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và môi trường học tập thân thiện cho học sinh.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã huy động được hơn 140 triệu đồng để mua khoảng 5.000 cây gỗ hương, xà cừ, bàng… trồng tại các trường đang xây dựng. Riêng Đồn Biên phòng Ia Nan vận động nguồn xã hội hóa mua 400 cây để trồng trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan.

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Các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực góp sức để các công trình sớm được đưa vào sử dụng cho năm học mới. Ảnh: Nguyễn Tú

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan - cho hay: Đơn vị đã khảo sát vị trí, cắm mốc, đào hố và chuẩn bị phân bón trước khi trồng. Cây được lựa chọn gồm dầu, bàng Đài Loan và một số cây ăn quả phù hợp với khí hậu địa phương. Chúng tôi không chỉ trồng cây mà còn tính đến việc chăm sóc lâu dài để cây phát triển tốt, tạo bóng mát cho học sinh.

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Ia O được giao trồng 500 cây gỗ hương tại trường nội trú liên cấp của xã Ia O. Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O - cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch chăm sóc cụ thể sau khi trồng, phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tưới nước, theo dõi để bảo đảm tỷ lệ cây sống đạt cao.

Việc tham gia xây dựng trường học và trồng cây xanh tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của BĐBP tỉnh trong phát triển KT-XH, chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Đây cũng là quyết tâm chung của các lực lượng nhằm bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đón học sinh vùng biên bước vào năm học 2026 - 2027 trong những ngôi trường khang trang, hiện đại.

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