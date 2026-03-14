Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân theo dõi.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: gặp gỡ người dân tại làng, tuyên truyền lưu động bằng xe loa, đến từng hộ gia đình và cả nhà rẫy để phổ biến ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Toàn xã Ia Mơ có 2.228 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4 điểm bầu cử. Công tác chuẩn bị đang được địa phương triển khai đúng quy trình, hướng tới một ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với già làng đến tận nhà rẫy để vận động người dân tham gia bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ chở loa tuyên truyền trên xe máy đến các làng để thông tin về ngày bầu cử.

Bộ đội Biên phòng cùng già làng, người có uy tín vận động người dân tích cực tham gia bầu cử.

Tổ tuyên truyền lưu động của Đồn Biên phòng Ia Mơ phát thông tin về công tác bầu cử tại khu dân cư.