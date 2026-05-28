“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Từng lầm đường khi nghe theo lời xúi giục của tổ chức FULRO lưu vong, tham gia các hoạt động chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đoàn kết trong buôn làng và phải trả giá bằng những năm tháng tù tội, ông Siu Un đã trải qua một hành trình nhiều day dứt nhưng cũng đầy ý nghĩa để trở về với cuộc sống đời thường.

Ông Siu Un (Ama Vân) trú tại thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai. Ảnh. Lê Ánh

Hối hận khi nghe theo FULRO

Cuối tháng 4-2026, theo chân Công an xã Chư A Thai, chúng tôi đến thăm gia đình ông Siu Un (SN 1966, trú thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), người dân trong làng quen gọi bằng cái tên thân thuộc Ama Vân. Trong căn nhà nhỏ treo nhiều giấy khen, bằng khen, ông hồ hởi kể về quãng thời gian đồng hành cùng lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhiều người từng bị lôi kéo tham gia cái gọi là đạo “Tin lành Đê-ga” nay đã tự nguyện từ bỏ để trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Nhắc lại quãng thời gian lầm lỡ năm 2001, khi bị các đối tượng FULRO lưu vong do Ksor Kớt cầm đầu kích động chống phá chính quyền, ông Siu Un không giấu được sự ân hận. Từ chính sai lầm của mình, ông thẳng thắn lên án những luận điệu xuyên tạc, bịp bợm của tổ chức phản động đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự bình yên của buôn làng.

Ông Siu Un cùng lực lượng Công an thăm gia đình anh Ksor Phoar (áo xanh), ở thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai.

Ông Siu Un nhớ lại: “Hồi đó nghe FULRO xúi giục đi biểu tình, đòi đất cho người Jrai rồi sẽ thành lập nhà nước Đê-ga của dân tộc mình. Họ nói không ai dám làm gì đâu, nếu bị bắt thì sẽ có Liên hợp quốc can thiệp để được thả. Lúc ấy mình nghe rất bùi tai nên tham gia khắp nơi, còn chờ được giao chức danh tự phong là ‘tỉnh trưởng’. Đến khi bị bắt, tôi chờ mãi mà chẳng thấy ai giải cứu, cũng không có một lời hỏi han. Tôi chịu mức án 16 năm tù. Giờ tôi chỉ muốn nhắn nhủ những ai đã từng lầm lỡ thì đừng tiếp tục nghe theo FULRO nữa, còn những người mới nghe nói đến thì tuyệt đối đừng tin, đừng tham gia”.

Ngày mãn hạn tù trở về địa phương, chứng kiến buôn làng ngày càng đổi mới trong khi gia đình mình vẫn còn nhiều khó khăn, ông Siu Un càng thêm day dứt và mặc cảm. Tuy nhiên, bằng sự gần gũi, động viên của lực lượng Công an cơ sở cùng sự sẻ chia của bà con dân làng, ông dần lấy lại niềm tin, quyết tâm làm lại cuộc đời.

“Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”

Tháng 6-2022, ông Siu Un trở lại sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Plei Glung Mơ Lan (trực thuộc Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao). Trong quá trình sinh hoạt đạo, ông được tín đồ và Hội thánh tín nhiệm giao làm chấp sự điểm nhóm.

Từ một người từng bị lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật, nay ông trở thành người tích cực tuyên truyền bà con sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với lực lượng Công an, ông thường xuyên đến từng nhà vận động những người còn bị ảnh hưởng bởi FULRO và “Tin lành Đê-ga” từ bỏ các hoạt động trái phép.

Chia sẻ về cách vận động bà con, ông Siu Un nói: “Không kể ngày hay đêm, chúng tôi chia thành từng nhóm nhỏ cùng cán bộ thôn, làng đến gặp gỡ, động viên bà con. Tôi thường ví người có đạo như cánh đồng cần nước, còn chúng tôi là người dẫn nước vào, chăm sóc, bón phân, nếu có sâu bệnh thì cùng chữa trị. Phải kiên trì giải thích để bà con hiểu đúng thì họ mới thay đổi. Nhiều người sau đó đã tự nguyện quay trở về”.

Nhờ sự đồng hành của ông Siu Un cùng nhiều người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn, đến nay toàn xã Chư A Thai đã có hơn 300 người tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê-ga”, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Nhiều hộ gia đình sau khi trở về cũng được chính quyền quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Kpa H’Điăt, ở thôn Plei Glung Mơ Lan chia sẻ: “Trước đây cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, nhà cửa tạm bợ. Năm 2025 được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm. Mỗi khi gặp khó khăn, bà con trong làng đều tìm đến Ama Vân để nhờ hướng dẫn, giúp đỡ nên ai cũng quý trọng ông”.

Còn anh Ksor Phoar, người cùng thôn, xem ông Siu Un như người thân trong gia đình. Trong căn nhà sàn khang trang, anh Phoar bộc bạch: “Ama Vân giống như người anh cả của chúng tôi. Ông không chỉ hướng dẫn bà con sinh hoạt đạo mà còn giúp mọi người hiểu rõ âm mưu của kẻ xấu, không vượt biên trái phép, chấp hành pháp luật và chăm lo làm ăn. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và lực lượng Công an, bà con giờ yên tâm sinh hoạt đạo, cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều”.

Ghi nhận những đóng góp tích cực vì cộng đồng, nhiều năm liền ông Siu Un được Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Năm 2024, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác vận động, nhân rộng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.

Đại úy Lê Quang Vũ, Công an xã Chư A Thai cho biết: “Toàn xã hiện có 23 thôn, làng với hơn 21.500 nhân khẩu. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn. Lợi dụng điều đó, các đối tượng FULRO lưu vong thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia sinh hoạt đạo trái phép, vượt biên, gây phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Công an xã đã phát huy vai trò của những người có uy tín như ông Siu Un trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Nhờ vậy, đời sống tinh thần, tôn giáo của người dân ngày càng ổn định, khối đoàn kết cộng đồng được củng cố”.

“Đường về” của Siu Un luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của lực lượng Công an và hệ thống chính trị cơ sở để hôm nay ông trở thành người được bà con kính trọng. Từ một người từng lầm lỗi, ông đã trở thành tấm gương về sự thức tỉnh, hoàn lương và cống hiến cho cộng đồng. Sống theo phương châm “kính Chúa, yêu nước”, ông tiếp tục cùng chính quyền và lực lượng Công an kiên trì vận động, giúp đỡ bà con xây dựng buôn làng ngày càng bình yên, ấm no, hạnh phúc.