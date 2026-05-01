Người thầy góp yêu thương, lan tỏa điều tử tế

(GLO)- Nhắc đến ông Ngô Văn Hòa - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Guitar Thầy và Trò (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), mọi người nghĩ ngay đến hình ảnh một người thầy lặng thầm gom góp yêu thương, lan tỏa điều tử tế và sẻ chia với những mảnh đời khốn khó.

Những buổi sáng ở Pleiku, khi phố phường còn lãng đãng sương, ông Ngô Văn Hòa (SN 1957, trú tại 20/1 Cù Chính Lan, phường Diên Hồng) vẫn giữ cho mình một thói quen giản dị: ngồi bên ly cà phê, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, ông lại “nhìn thấy” những điều không phải ai cũng nhận ra - những mảnh đời chật vật mưu sinh, những ánh mắt mỏi mòn sau gánh nặng cuộc sống.

Và rồi, từ sự “nhìn thấy” ấy, một hành trình lặng thầm sẻ chia đã bắt đầu, bền bỉ theo ông suốt nhiều năm qua.

Thầy Hòa và các thành viên CLB trao quà cho hộ khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Từ người lính đến người thầy truyền cảm hứng

Sau khi mãn khóa Trường Huấn luyện tân binh Biển Hồ (Pleiku), tháng 2-1979, ông Ngô Văn Hòa lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên, về Tiểu đoàn 304 (Tỉnh đội Gia Lai-Kon Tum), tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sau một năm nơi chiến trường, ông được biệt phái về Phòng Chính trị, làm Trưởng ban biên tập tờ đặc san của Tỉnh đội, đồng thời phụ trách công tác văn công.

Năm 1983, ông xuất ngũ, nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với công tác biên tập cho đến năm 1986 mới nghỉ hẳn. Ít ai biết, bài Hành Khúc Tiểu Đoàn Tân Binh do thầy Ngô Văn Hòa sáng tác ở quân trường vào năm 1979 đã vinh dự được chọn dự thi Hội diễn Nghệ thuật Lực lượng vũ trang Quân Khu 5 năm 1980 và giành huy chương Vàng. Bài hát này, sau được chọn làm bản nhạc truyền thống trong các trại hè Quân đội của tỉnh.

Rời quân ngũ, ông chọn một con đường rất riêng: dạy Anh văn và dạy đàn guitar cho học sinh. Những lớp học của thầy Hòa nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ học trò phố núi. Không chỉ bởi kiến thức, mà còn bởi sự tận tâm, hiền hòa và nguồn năng lượng tích cực mà ông lan tỏa trong từng giờ học.

“Có những em hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền đóng học phí, tôi chủ động miễn giảm. Dạy học không chỉ là nghề, mà còn là cách để mình góp một phần nhỏ giúp các em vững bước hơn”, thầy Hòa chia sẻ.

Khoảng 10 năm trở lại đây, ông dành trọn tâm huyết cho việc dạy đàn guitar - một lựa chọn tưởng như giản đơn, nhưng lại mở ra một không gian kết nối đầy cảm xúc giữa thầy và trò.

Các thành viên CLB Guitar Thầy và Trò do thầy Hòa chuẩn bị chuyến trao quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn định kỳ của tháng 4-2026. Ảnh: Như Nguyện

Hành trình bền bỉ lan tỏa điều tử tế

Năm 2000, CLB Guitar Thầy và Trò do thầy Hòa sáng lập ra đời. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay CLB đã có hơn 50 người tham gia, trong đó có 20 thành viên nòng cốt. Nhưng điều đáng nói, đây không chỉ là nơi nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, mà còn là một địa chỉ quen thuộc của những hoạt động thiện nguyện.

Thầy Hòa kể lại, mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên: “Tôi có thói quen ngồi cà phê buổi sáng. Gặp những người nhặt ve chai già yếu hay người bán vé số lớn tuổi, tôi hỏi thăm hoàn cảnh. Nếu đúng là khó khăn, tôi tìm đến tận nhà để xác minh, rồi hỗ trợ một chút tiền và nhu yếu phẩm từ chính thu nhập dạy học của mình.”

Từ những việc làm tự phát, dần dần, sự tử tế ấy lan tỏa. Từ năm 2017, nhiều thành viên CLB tự nguyện đóng góp, rồi các nhà hảo tâm như chủ cửa hàng xe máy Honda Ngọc Hoa, Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Gia Khang… cùng chung tay.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2019, CLB duy trì hỗ trợ thường xuyên cho khoảng 100 hoàn cảnh khó khăn tại Pleiku và vùng lân cận. Mỗi tháng, những phần quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, cá hộp và tiền mặt được trao tận tay với tổng kinh phí từ 40-50 triệu đồng.

“Chúng tôi không kêu gọi rầm rộ. Ai biết thì tự nguyện tham gia. Người có của góp của, có sức góp sức, miễn là cùng nhau lan tỏa điều tử tế”, thầy Hòa nói.

Những “quả ngọt” từ sự bền bỉ

Trong hàng chục học sinh được hỗ trợ, câu chuyện của em Võ Minh Anh (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) khiến nhiều người xúc động. Thầy Hòa nhớ lại: “Một buổi chiều của 6 năm về trước, tôi thấy một bà cụ đẩy chiếc xe đạp cũ, chở theo đứa cháu gầy gò đi nhặt ve chai. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh rất khó khăn. Hôm sau, tôi tìm đến tận nhà, rồi bắt đầu hỗ trợ cho cháu từ khi học lớp 6.”

Thầy Ngô Văn Hòa đến thăm, động viên và chúc mừng Minh Anh đạt Huy chương Vàng môn Vật lý tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXX. Ảnh: Như Nguyện

Suốt 6 năm, đều đặn mỗi tháng, thầy Hòa và các thành viên CLB đến thăm, trao quà, động viên em Minh Anh. Và rồi, “hạt giống” ấy đã vươn mầm xanh tươi. Năm 2026, Minh Anh xuất sắc giành Huy chương Vàng môn Vật lý tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXX. Bà Trương Thị Trang (SN 1949, bà nội Minh Anh) xúc động: “Sự hỗ trợ của thầy Hòa và các nhà hảo tâm đã giúp cháu vượt qua nghịch cảnh. Gia đình tôi biết ơn vô cùng.”

Không chỉ có Minh Anh, nhiều hoàn cảnh khác cũng được thầy Hòa tiếp sức. Bà Đoàn Thị Tần (phường Pleiku) nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi già yếu, bệnh tật. Chồng tôi mù cả 2 mắt lại thêm bệnh phổi, bản thân tôi thì bị ung thư vòm họng. Biết hoàn cảnh của tôi, mỗi tháng CLB hỗ trợ 500.000 đồng suốt gần 3 năm qua. Đó là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi.”

Điều đáng quý hơn, chính những học sinh trong CLB cũng trở thành “người trao điều tử tế”. Em Hoàng Gia Tân (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ: “Những lúc rảnh, chúng con theo thầy đi trao quà. Khi đạt giải học sinh giỏi, con trích tiền thưởng để đóng góp. Từ đầu năm đến nay, con đã góp 2,5 triệu đồng từ tiền thưởng giải nhất cấp tỉnh và giải 3 quốc gia môn Lịch sử . Nhờ CLB, chúng con hiểu hơn về tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.”

Còn em Phạm Nguyên Kha (Trường THCS Nguyễn Huệ) nói giản dị: “Con chưa có nhiều tiền, nên phụ thầy sắp xếp quà, đi trao tận nơi. Khi được thưởng vì có thành tích tốt trong học tập, con cũng dành một phần để đóng góp vào CLB.”

Thầy Trần Anh Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai - nhận xét: “Hoạt động của thầy Hòa và CLB rất nhân văn, thiết thực. Không cần kêu gọi, nhưng vẫn được nhiều người biết đến và tự nguyện tham gia. Đó là sức lan tỏa của điều tử tế.”

Ở tuổi gần 70, thầy Ngô Văn Hòa vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Ông cười hiền: “Có lẽ trời thương nên cho tôi sức khỏe để làm việc có ích. Ngày nào còn khỏe, tôi còn cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là hỗ trợ các em học sinh được đến trường.”

Điều đáng trân trọng hơn, phía sau ông là sự đồng lòng của gia đình, vợ và các con luôn ủng hộ, cùng tham gia và tiếp thêm động lực để ông duy trì hành trình này.