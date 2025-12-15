Thầy giáo Jrai “đỡ đầu” nhiều học trò nghèo

(GLO)- Sinh ra và lớn lên ở nơi còn nhiều thiếu thốn, thầy Nay Khôn (sinh năm 1976, quê xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), thấu hiểu hơn ai hết những rào cản khiến học sinh vùng sâu dễ rời xa con chữ. Gần 30 năm đứng lớp, thầy không chỉ dạy học mà còn tận tâm và bền bỉ “đưa” học trò đến trường.

Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (nay là phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai), thầy Nay Khôn được phân công công tác tại Trường Tiểu học Ia Dreh (xã Ia Dreh) từ năm 1996-2007.

Nhà xa, điều kiện đi lại khó khăn nên mỗi năm thầy chỉ về thăm nhà vài lần. “Thời đó tôi chưa có điện thoại di động, mỗi khi gia đình có việc phải cử người vào tận trường báo tin. Để tiện sinh hoạt, tôi tá túc nhờ nhà dân trong làng; sáng đi dạy, chiều lại theo gia đình chủ nhà đi làm nương”-thầy Khôn nhớ lại.

Thầy Nay Khôn luôn tận tâm trong giảng dạy và chăm lo cho học trò khó khăn. Ảnh: Lạc Hà

Từ năm 2008-2012, thầy chuyển công tác qua Trường Tiểu học Chư Gu (xã Ia Rsai). Đến năm 2013, thầy lại chuyển công tác về Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Uar) cho đến nay.

Dù ở trường nào, thầy Khôn luôn đi đầu trong vận động học sinh ra lớp. Thầy đến từng nhà, phối hợp trưởng thôn tuyên truyền phụ huynh cho con đi học.

Mỗi mùa thu hoạch, khi sĩ số lớp học sụt giảm, thầy Khôn và đồng nghiệp lại lặn lội hàng chục cây số vào tận rẫy để vận động học sinh trở lại trường học.

Là người Jrai, thầy dễ dàng tiếp cận, nắm bắt tâm tư của phụ huynh và học sinh. Với những gia đình không có thời gian đưa đón con, thầy cam kết đưa đón học sinh, hỗ trợ bữa trưa cho các em để phụ huynh yên tâm. Nhờ sự kiên trì không quản nắng mưa, nhiều học sinh của thầy đã quay trở lại lớp để học con chữ.

Năm 2021, khi biết em Ksor H’Met (xã Uar) bị lưu ban 2 năm do thường xuyên nghỉ học để phụ giúp gia đình, thầy Nay Khôn quyết định nhận đỡ đầu.

Theo thầy Khôn, gia đình H’Met đông anh em, hoàn cảnh khó khăn, bản thân em từng có ý định nghỉ học ở nhà chăn dê. “Khi nắm được tình hình, tôi quyết định nhận đỡ đầu H’Met và em trai đang học lớp 3 để các em có điều kiện tiếp tục đến trường”-thầy chia sẻ.

Để hỗ trợ, thầy trích tiền lương mua xe đạp cho các em đi học. Sau mỗi buổi dạy sáng, thầy chủ động mua gạo, thức ăn nấu bữa trưa tại điểm trường cho chị em H’Met và một số học sinh nghèo, giúp các em học tiếp buổi chiều.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, đến nay H’Met đã học THCS và duy trì kết quả học tập tốt. Từ đó, thầy Nay Khôn tiếp tục nhận đỡ đầu thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi buổi sáng, thầy Khôn đi sớm, đến từng nhà đón các em đến trường; buổi trưa nấu cơm cho học sinh ăn; đến cuối giờ, nếu không có phụ huynh đến đón, thầy lại trực tiếp chở các em về nhà. Đến nay, thầy đã nhận đỡ đầu 20 học sinh, trong đó nhiều em duy trì kết quả học tập ổn định.

“Tôi coi các em như con cháu trong nhà, chỉ mong học trò học tập và có tương lai tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương mình”-thầy Khôn bộc bạch.

Thầy Nay Khôn giới thiệu về mô hình đàn t’rưng cho học sinh. Ảnh: Lạc Hà

Bên cạnh đó, vào mỗi dịp hè, thầy lại kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cho học sinh. Thầy còn trích tiền lương để mua quần áo và đồ dùng cho các em khó khăn trong lớp thầy làm chủ nhiệm.

Em Nay H’Nhiên (học sinh lớp 4H, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn), một trong những học trò thầy Khôn nhận đỡ đầu, chia sẻ: “Thầy dạy rất dễ hiểu, luôn gần gũi và quan tâm đến học sinh.

Thầy còn thường xuyên mua bánh kẹo, quần áo, đồ dùng học tập cho em và những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, chúng em tự tin hơn khi đến trường và học tập tốt hơn”.

Theo cô Đoàn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, lớp do thầy Nay Khôn giảng dạy luôn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó duy trì sĩ số đạt 100%. Thầy làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, bám lớp, bám trò, nhất là ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Thầy Khôn còn tận tâm chăm lo học sinh nghèo, chủ động đến từng gia đình, từng rẫy để nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ, động viên các em trở lại lớp.

“Những việc làm của thầy Nay Khôn tạo được niềm tin với phụ huynh, giúp học sinh yên tâm học tập; đây là tấm gương đáng trân trọng, cần lan tỏa trong toàn ngành giáo dục”-cô Thúy nhấn mạnh.