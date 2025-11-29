Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Nối dài hành trình yêu thương

Đầu năm học 2025-2026, niềm vui đến với thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Dreh) khi Đoàn xã phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Hội Việt Mỹ tổ chức chương trình “Sách về làng”. Tại chương trình, Ban tổ chức tặng 448 bộ sách giáo khoa tiểu học, vở, cùng nhiều truyện tranh, sách khám phá khoa học…; 300 chiếc ba lô cho học sinh của trường với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Đoàn xã Ia Dreh phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Hội Việt Mỹ tổ chức chương trình “Sách về làng” tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: Vũ Chi

Cầm bộ sách vở còn thơm mùi giấy mới, em Ksor Trung Kiên (học sinh lớp 5B) kể: “Từ trước đến nay em chỉ được học những quyển sách cũ đi xin lại. Tuy nhiên nhiều quyển bị mất trang khiến em gặp khó trong học tập. Đây là lần đầu tiên em được tặng đầy đủ một bộ sách mới nên tự nhắc mình phải giữ gìn thật cẩn thận và chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các cô, chú”.

Theo anh Nguyễn Siêu Hạnh-Giám đốc Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation, thông thường khi nhắc đến hỗ trợ vùng sâu, mọi người đều nghĩ đến việc quyên góp các loại nhu yếu phẩm hàng ngày, riêng nhóm của anh chọn thêm 2 lĩnh vực là hệ thống nước sạch và sách làm quà mang tới trẻ em vùng sâu. Đây là năm thứ 4 nhóm đến với các trường học của huyện Krông Pa (cũ) và là mùa thứ 4 tổ chức chương trình “Sách về làng”.

Bí thư Đoàn xã Ia Dreh Nay Chương cho biết: Được sáp nhập từ 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Pa (cũ), đời sống của người dân xã Ia Dreh còn rất vất vả nên ít có điều kiện quan tâm đến chuyện học hành của con cái.

Với mong muốn giúp con đường đến trường của học sinh nơi đây vơi bớt gian nan, từ tháng 7-2025, Đoàn xã đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức 2 chương trình tặng sách, tặng một sân chơi thiếu nhi, một công trình nước sạch và hàng trăm suất quà với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho học sinh các trường học.

Điểm tựa cho học trò nghèo

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê đặc biệt khó khăn thôn Plei Kđăm (xã Ia Tul), chị Lê Thị Kiều hiểu rõ sự thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Từ năm 2021, chị tự bỏ tiền mở “Tủ bánh 0 đồng” ngay trước nhà mình. Tủ bánh mở vào thứ Hai hằng tuần với 100 suất ăn sáng miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng (xã Ia Tul).

Biết việc làm ý nghĩa của chị, một số bạn bè gửi ủng hộ kinh phí, chung tay cùng chị duy trì mô hình. Từ giữa năm 2023, được sự cho phép của Ban Giám hiệu, chị chuyển tủ bánh lên đặt tại cổng trường. Hiện tủ bánh duy trì vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần với 200 suất ăn sáng miễn phí (bánh mì nhân thịt, bánh mì ngọt, xôi, sữa) cho học sinh.

Chị Kiều chia sẻ: “Gia đình chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ mưu sinh, tôi lại mắc bệnh tim nhưng so với bà con nơi đây, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều. Hy vọng tủ bánh sẽ góp phần giúp các em được no bụng khi đến trường”.

Thầy Vũ Văn Tùng (thứ 3 từ phải sang, người đại diện Tủ bánh mì 0 đồng) trao tặng nhà nhân ái, học bổng cho em Nay H’Ngan (thứ 2 từ phải sang) và Ksor H’Nhí (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: Vũ Chi

Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên khắp cả nước, thầy giáo Vũ Văn Tùng, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó), người phụ trách Tủ bánh mì 0 đồng đã chăm lo từ bữa ăn sáng, bộ đồ đồng phục, đôi dép, sách vở, đến mô hình sinh kế, xây nhà nhân ái cho học sinh nghèo.

Đặc biệt, từ tháng 2-2025, thầy Tùng phối hợp với Quỹ “Ươm mầm” của một tổ chức thiện nguyện tại TP Hà Nội triển khai chương trình tặng học bổng thường niên cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Hai học sinh được lựa chọn thụ hưởng chương trình này là Nay H’Ngan và Ksor H’Nhí (học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Tul). Định kỳ hằng tháng, thay mặt nhà tài trợ, thầy Tùng sẽ trao mỗi em 2 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả học tập, việc hỗ trợ sẽ duy trì đến lúc các em học đại học. Bên cạnh đó, thầy còn hỗ trợ gia đình mỗi em 1 con bò sinh sản.

Riêng H’Ngan, thầy Tùng đã hỗ trợ gia đình em dựng căn nhà sàn mới với diện tích 60 m2, trị giá gần 100 triệu đồng. “Nhờ có thầy Tùng hỗ trợ, gia đình em có căn nhà khang trang để ở. Bò thầy tặng cũng đẻ một con khỏe mạnh rồi. Cả nhà em mang ơn thầy nhiều lắm”-H’Ngan bộc bạch.

Dịp mưa lũ vừa qua, thầy Tùng đã kết nối trao 26 thùng sách giáo khoa; 345 suất quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thuộc 2 xã Ia Tul và Pờ Tó. Thầy Tùng chỉ mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục làm cầu nối của các tấm lòng nhân ái góp phần giúp nhiều học sinh nghèo trên hành trình học tập.